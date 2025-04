Percorsi abilitanti: pubblicato oggi il nuovo decreto per 4.096 posti ripartiti tra 30, 36 e 60 CFU

Arriva un nuovo Decreto del Mur utile a bandire altri 4.096 posti per i concorsi abilitanti. Il decreto è di oggi 18 aprile 2025, e contiene disposizioni inerenti la partenza dei percorsi universitari e accademici di formazione iniziale e di abilitazione dei docenti di posto comune da 30, 36 e 60 CFU. Fanno parte dei destinatari anche gli insegnanti tecnico-pratici. I corsi sono rivolti agli insegnanti delle scuole secondarie di primo e secondo grado per l’anno accademico 2024/2025. Autorizzati anche i posti per i percorsi accreditati presso ciascuna istituzione universitaria o accademica capofila.

Il fabbisogno di tutte le classi di concorso

Il criterio utilizzato dal ministero è basato sul fabbisogno fornito dal Ministero dell’Istruzione e del merito. La ripartizione è basata a livello regionale e per classe di concorso. Sulla base di questi dati, si è provveduto a formulare l’offerta formativa presentata dalle Istituzioni universitarie e accademiche.

In questo modo si punta a garantire il fabbisogno per tutte le classi di concorso. Non viene esclusa l’inclusione di un ulteriore margine per assicurare la selettività delle procedure concorsuali e la sostenibilità del sistema educativo.

Il ministero ha concesso alle Istituzioni che hanno presentato un’offerta formativa nei casi in cui c’è necessità aumentando i posti su base regionale del 30%.

L’offerta formativa

Il computo finale è stato diviso tra le Istituzioni della regione stessa basandosi sul rapporto tra l’offerta formativa della singola istituzione e il fabbisogno aumentato del 30%.

Non è da escludere che il calcolo dia origine alla formazione di una classe di concorso con meno di 10 posti. In quel caso, viene aumentata la disponibilità di 10 per assicurare la sostenibilità della classe, a meno che la stessa offerta presentata risulti inferiore a 10.

I posti totali per i Centri formati da più Università o Istituti Afam presenti nella stessa Regione sono conferiti unicamente all’Istituzione Capofila del Centro. Sarà sua responsabilità dividerli tra le Istituzioni aggregate che attiveranno i percorsi.

Decreto Ministeriale n. 367 del 18-04-2025.pdf

Decreto Ministeriale n. 367 del 18-04-2025 – Allegato A.pdf