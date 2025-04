Tirocinio percorsi abilitanti 2025: valido anche in scuole non accreditate, quello diretto entro la prima settimana di giugno

I vincitori del concorso PNRR1 stanno frequentando i percorsi abilitanti da 30 o 36 CFU per ottenere la trasformazione del contratto da tempo determinato a tempo indeterminato. In base alle ultime indicazioni, per loro esiste la possibilità di svolgere il tirocinio anche in scuole non accreditate.

La nota di Usr Marche

Il conseguimento dei crediti deve essere perfezionato entro il 18 luglio 2025, in modo da avere la possibilità in vista del prossimo anno scolastico di iniziare l’insegnamento con il nuovo contratto. In merito al tirocinio che fa parte del percorso abilitante, arriva un’indicazione importante da parte di USR Marche che specifica dettagli ulteriori inerenti lo svolgimento del tirocinio.

La nota dell’usr si rifà a indicazioni fornite dal Ministero dell’Istruzione e del Merito. I docenti che stanno svolgendo i percorsi abilitanti possono perfezionare il tirocinio anche nelle Scuole non accreditate per l’anno scolastico 2024/25. La previsione vale solo per l’anno scolastico in corso.

Il tirocinio diretto

La validità di questo tirocinio dipende dalla supervisione di un Docente Tutor e dal rispetto delle modalità previste dal DM 93 del 2012 e DPCM 4 agosto 2023.

In ogni caso, i singoli docenti devono fare riferimento alla decisione del Dirigente Scolastico che può accogliere o meno le richieste dei docenti tirocinanti.

Non è ancora chiaro quali sono le attività considerare all’interno del tirocinio diretto, iniziato da pochi giorni e che dovrebbe concludersi entro la prima settimana di giugno, in base al termine delle lezioni sancito dalle singole regioni.