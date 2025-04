Prova orale concorso secondaria PNRR2: ecco le convocazioni degli Usr al via da maggio

Dopo la risoluzione della questione inerente il quesito sbagliato nello scritto di alcune regioni per la prova secondaria del Pnrr2, gli Usr hanno avviato nelle scorse ore, e stanno ancora proseguendo, la pubblicazione dei voti minimi per rendere noti gli elenchi di coloro i quali possono passare agli orali.

In attesa della prova suppletiva

Dopo due mesi di incertezza, il Pnrr 2 può proseguire, subito per tutti coloro i quali non sono interessati dalla prova suppletiva di 5 minuti. Chi invece dovrà rispondere anche al quiz ulteriore nella prova da cinque minuti del 5 maggio, inevitabilmente, dovrà aspettare ancora.

Nelle scorse ore il ministero ha sollecitato gli Uffici scolastici regionali a pubblicare i voti minimi, e così sta avvenendo. Pratica burocratica propedeutica alla convocazione da parte delle commissioni dei candidati che dovranno svolgere la prova orale.

I siti ufficiali degli Usr

Ricordiamo che in base alla normativa pensata apposta per il Pnrr 2, finalizzata ad abbreviare tutta la procedura, possono accedere alla prova orale coloro che hanno ottenuto almeno il punteggio di 70/100 alla prova scritta. Si tratta però di una condizione necessaria man non sufficiente, dal momento che bisogna anche rientrare nel triplo dei posti a concorso per singola classe di concorso nella regione considerata. Via libera anche a tutti coloro che hanno lo stesso punteggio dell’ultimo dei candidati ammessi.

In queste ore sui siti ufficiali degli Usr sono disponibili gli elenchi con i voti minimi per le classi di concorso di altre regioni, di cui sono responsabili per la prova orale in base al DM n. 55 del 13 gennaio 2025. Questo significa che ogni candidato deve individuare il voto minimo nell’USR in cui dovrà svolgere la prova orale.

Convocazioni prova orale

