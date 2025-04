Concorso Pnrr2 risultati secondaria: Usr possono già pubblicare i punteggi minimi per partecipare alla prova orale

Già da questa settimana gli Uffici scolastici regionali potrebbero iniziare a rendere noti i punteggi minimi per accedere alla prova orale del concorso scuola Pnrr 2 valido per la scuola secondaria. Usiamo il condizionale perché di fatto è ancora in corso la questione attinente il quesito annullato in alcune regioni che costringerà i candidati coinvolti a partecipare alla prova suppletiva del 5 maggio, nel caso in cui vogliano provare a ottenere i due punti del nuovo quesito.

Suppletiva di cinque minuti

Ricordiamo infatti che non è obbligatorio partecipare alla prova suppletiva: chi lo farà, potrà ottenere in caso di risposta esatta due punti che si andranno ad aggiungere al punteggio già ottenuto. Chi non lo farà perderà l’occasione ma avrà comunque l’opportunità di essere valutato con il punteggio già ottenuto.

Considerato che partecipare alla prova suppletiva comporta per molti candidati spostamento e sforzo economico ulteriore rispetto alla prova scritta del concorso già sostenuto, non è da escludere che in molti decidano di rinunciare, anche in considerazione del fatto che la suppletiva durerà soltanto 5 minuti.

Per tutti gli altri candidati, invece, non interessati dalla suppletiva, gli Usr possono già comunicare i punteggi minimi per accedere all’orale. Gli Usr non hanno di fatto nessun ulteriore impedimento, per cui è bene monitorare i siti ufficiali considerato che ogni giorno può essere quello buono in questo senso.

I 15 giorni di preavviso

La prova suppletiva si svolgerà il 5 maggio, quindi sulla carta la comunicazione dei punteggi relativi potrebbe essere possibile a partire dal 6 maggio. Sempre in linea teorica, da quel giorno si potrà procedere con la convocazione alla prova orale. Questo significa che non potrà essere prima del 21 maggio, considerando almeno 15 giorni di preavviso.

Invece come detto le regioni escluse dalla prova suppletiva aspettano da un momento all’altro comunicazione ufficiale del punteggio minimo per ciascuna classe di concorso.

La comunicazione del punteggio minimo è propedeutica alla convocazione dei candidati per la prova orale con almeno 15 giorni di anticipo.