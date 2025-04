Differenza tra max 150 preferenze e scelta 20 scuole: cosa bisogna fare ora e in estate

Con l’apertura di oggi della finestra temporale utile all’inserimento negli elenchi aggiuntivi alla prima fascia, si sta creando un po’ di confusione tra i docenti non solo per quel che riguarda le caratteristiche e i requisiti di chi deve partecipare a questa procedura entro il 29 aprile, ma anche per quel che riguarda la differenza tra la scelta delle 20 scuole e la scelta delle max 150 preferenze.

Gli elenchi aggiuntivi

La procedura avviata oggi riguarda coloro i quali hanno conseguito o puntano a ottenere l’abilitazione e/o la specializzazione entro il 30 giugno. Chi rientra in questi due gruppi, può presentare domanda entro il 29 aprile 2025, a pieno titolo o con riserva a seconda dei casi.

Devono scegliere le 20 scuole (graduatorie d’istituto) solo i docenti che si stanno inserendo ora per la prima volta negli elenchi aggiuntivi alla prima fascia GPS 2025. Adesso non ci si può inserire adesso per la prima volta in seconda fascia GPS. L’inserimento in seconda fascia GPS è possibile solo durante l’aggiornamento ordinario delle GPS, che avviene ogni due anni. L’ultimo è stato nella primavera 2024, quindi il prossimo sarà nel 2026.

Le 150 preferenze

Chi non si è inserito in tempo nel 2024, dovrà aspettare il prossimo aggiornamento biennale per fare domanda di inserimento in seconda fascia. Invece la scelta delle 150 preferenze riguarderà, in estate, si coloro i quali si stanno inserendo adesso negli elenchi aggiuntivi.

La scelta delle 150 sedi riguarda tutti i docenti inseriti nelle GPS, sia di prima che di seconda fascia, per posto comune e/o sostegno, indipendentemente dal fatto che abbiano presentato o meno domanda per gli elenchi aggiuntivi. La domanda sarà disponibile in estate, indicativamente tra luglio e agosto 2025, su Istanze Online.

A cosa serve

Serve per indicare, in ordine di preferenza, fino a 150 scuole (non classi di concorso), in cui si è disponibili a ricevere supplenze al 30 giugno o 31 agosto, da GPS o da prima fascia d’istituto (in subordine, se le GPS non coprono tutti i posti).

Se non si presenta la domanda per le 150 sedi, non si partecipa all’assegnazione delle supplenze da GPS per quell’anno scolastico. Invece la scelta di un massimo di 20 scuole è utile all’ottenimento delle supplenze brevi dalle graduatorie d’istituto.