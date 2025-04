Scelta 20 scuole Gps 2025: obbligatoria solo per chi si inserisce per la prima volta in una nuova graduatoria e non aveva ancora selezionato sedi

La scelta delle 20 scuole per le graduatorie di istituto, a contrario di quello che avviene per la procedura di scelta delle max 150 preferenze in estate, non avviene ogni anno. Questo perché le 20 scuole scelte restano valide per l’intero biennio GPS 2024–2026, salvo nuove disposizioni ministeriali, che al momento non sembrano all’orizzonte.

Quando aggiornarle

Questo significa che in vista della presentazione delle domande per gli elenchi aggiuntivi, già in corso e che si chiuderà alla fine del mese, chi le ha già indicate nel 2024, non dovrà sceglierle di nuovo.

La prossima incombenza riguarda la necessità di modificarle o aggiornarle solo nel prossimo aggiornamento generale delle GPS, cioè nel 2026.

In questa fase, ad aprile 2025, la scelta delle 20 scuole è obbligatoria solo per chi si inserisce per la prima volta in una nuova graduatoria tramite gli elenchi aggiuntivi alla prima fascia. E’ il caso di sostegno o materia abilitata di recente. Riguarda coloro i quali non avevano ancora selezionato sedi per quella specifica graduatoria.

Le 150 preferenze

Diverso il discorso per le 150 preferenze, procedura che viene attivata mediante finestra temporale specifica ogni estate e la cui validità è riferita unicamente all’anno scolastico successivo. Questa procedura serve per l’assegnazione delle supplenze annuali e fino al 30 giugno. Procedura che quindi va rifatta ogni anno, se si vuole partecipare all’assegnazione delle supplenze tramite algoritmo.