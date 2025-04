Concorso scuola PNRR2 secondaria: ecco l’elenco di classi di concorso e regioni che possono già fare l’orale in quanto escluse dalla prova suppletiva

In attesa che gli Uffici scolastici regionali, anche in virtù della sollecitazione arrivata nelle sorse ore da parte del ministero, iniziano a pubblicare i punteggi minimi per l’accesso all’orale del concorso scuola Pnrr 2 per la secondaria, sono disponibili gli elenchi delle classi di concorso e delle regioni non coinvolte nella prova suppletiva.

In attesa degli Usr

Chi appartiene a queste classi di concorso/regione, non solo non devono ripetere il quiz ritenuto non corretto e quindi decurtato dai punteggi ottenuti, ma possono anche essere ottimisti che da un giorno all’altro vengano pubblicati sui siti degli Usr i punteggi minimi validi per scoprire se hanno avuto accesso all’orale.

Una volta pubblicati i punteggi minimi, non ci saranno più impedimenti nel sancire la data degli orali stessi, che però non possono essere collocati per legge quindici giorni prima dell’avviso stesso. Questo significa che ormai le prime prove orali per la secondaria, per chi non è coinvolto nelle suppletive, saranno calendarizzate non prima di maggio.

La prova suppletiva del 5 maggio

Nonostante le sollecitazioni del ministero, ad oggi nessuno degli Uffici scolastici regionali ha pubblicato alcun punteggio minimo, e a questo punto la sensazione è che tutto sia rimandato a dopo Pasqua.

Ancora di più ci sarà da aspettare per chi deve svolgere la prova suppletiva di cinque minuti del 5 maggio, considerato che in questo caso bisognerà aspettare la pubblicazione dei punteggi minimi e aspettare i 15 giorni canonici. Nella migliore delle ipotesi, per queste classi di concorso regioni se ne riparla a fine maggio.