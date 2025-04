Prove orali concorso pnrr2: via libera del ministero ai risultati prova scritta concorso docenti 2025 secondaria

Arriva il via libera da parte del ministero alle convocazioni da parte degli Usr per gli orali del concorso scuola Pnrr 2, relativi alla scuola secondaria. Un semaforo verde atteso, in seguito alla risoluzione della vicenda inerente la prova suppletiva in quelle regioni in cui è stato riconosciuto errato il quesito oggetto del contendere negli ultimi due mesi, con il balletto dei due punti prima dati e poi tolti ad alcuni candidati.

La prova suppletiva

Naturalmente nelle regioni in cui sarà necessario procedere con la prova suppletiva, è ancora tutto fermo in ottica orali, mentre tutti gli altri possono, anzi devono, procedere. Ricordiamo che per il concorso scuola Pnrr 2 il ministero aveva modificato appositamente la normativa con la soglia di sbarramento per gli accessi dallo scritto all’orale, proprio per accelerare la procedura. Questo inconveniente che di fatto ha fatto perdere due mesi sulla tabella di marcia va quindi adesso recuperato a livello temporale.

Anche perché all’ottica c’è il Pnrr 3, che dovrebbe essere bandito entro la fine dell’anno. Dunque non sarà necessario aspettare la fine della prova suppletiva avviare la prova orale per tutte le classi di concorso della procedura DDG n. 3059/2024 del 10 dicembre 2024.

Il quesito annullato

Il Ministero ha concluso la ricognizione delle classi di concorso e regioni che non sono coinvolti nella prova suppletiva del 5 maggio. Ricordiamo che non è obbligatoria la partecipazione di quei candidati coinvolti, ma la prova suppletiva dà la possibilità di recuperare i 2 punti del quesito annullato del turno 6 del 27 pomeriggio.

Le regioni non coinvolte dalla prova suppletiva possono iniziare a fissare le date per gli orali.

Per questo gli Usr possono già comunicare il voto minimo in modo da procedere con la convocazione individuale da parte delle commissione, da recapitare almeno 15 giorni prima rispetto alla prova.

In base agli impegni presi con l’Ue, il ministero dovrebbe perfezionare l’assunzione di altri 20.000 docenti con il nuovo reclutamento entro settembre 2025.