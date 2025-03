Nuovo concorso Pnrr3: il percorso abilitante terminerà a dicembre, sarà comunque compatibile con l’iscrizione alla prossima procedura concorsuale?

Con la conferma che entro fine anno verrà bandito il terzo e ultimo concorso Pnrr, il Pnrr3, per il quale servirà l’abilitazione come requisito di accesso, diventa di attualità il tema inerente l’incastro di tempistiche con i nuovi percorsi abilitanti del secondo ciclo per l’ottenimento dell’abilitazione stessa. Molti atenei hanno dichiarato che il percorso abilitante da 30 o 60 CFU potrebbe concludersi a dicembre. Questa tempistica ha sollevato dubbi sulla compatibilità con l’iscrizione al concorso PNRR 3, previsto nel 2025.

L’iscrizione con riserva

Se il percorso abilitante non sarà concluso al momento dell’apertura del concorso, una possibile soluzione potrebbe essere l’iscrizione con riserva. Questo meccanismo è stato già adottato nel PNRR 2 per i candidati che stavano completando il percorso abilitante al momento della presentazione della domanda.

La possibilità di concedere l’iscrizione con riserva dipenderà dalle disposizioni che verranno inserite nel bando di concorso. Solo con la pubblicazione ufficiale del bando sarà possibile avere la certezza su eventuali deroghe per i docenti che termineranno il percorso abilitante a dicembre. Il bando dovrebbe essere pubblicato nei prossimi mesi.

In attesa del bando

Per chi sta frequentando i percorsi abilitanti, è fondamentale controllare le comunicazioni ufficiali del Ministero dell’Istruzione e del Merito (MIM) e degli atenei di riferimento. Chi ha intenzione di partecipare al concorso PNRR 3 dovrà controllare i requisiti richiesti e le tempistiche di conclusione del proprio percorso di abilitazione.

Al momento non c’è ancora una conferma ufficiale sulla compatibilità tra la chiusura dei percorsi abilitanti a dicembre e l’iscrizione al concorso PNRR 3, ma l’esperienza del PNRR 2 suggerisce che un’iscrizione con riserva potrebbe essere una soluzione adottabile anche in questo caso.