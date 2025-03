Percorso abbreviato per l’abilitazione: si può accedere alla riserva per i percorsi abilitanti da 30 CFU, evitando il percorso completo da 60 CFU

Nell’ambito della riforma del reclutamento docenti, che da quest’anno entra a pieno regime con la fine della fase transitoria dei concorsi Pnrr che prevedevano la partecipazione anche senza abilitazione, è prevista un’opportunità di percorso “abbreviato” per l’abilitazione stessa.

Il riconoscimento dei 24 cfu

Si tratta della possibilità offerta ai docenti con 24 CFU e almeno tre anni di servizio. La normativa prevede infatti che coloro i quali siano in possesso di questo requisito, purché uno di questi anni sia stato svolto in modo specifico sulla classe di concorso di interesse, può accedere alla riserva per i percorsi abilitanti da 30 CFU.

In questo modo è possibile risparmiarsi il percorso completo da 60 CFU, risparmiando denaro e tempo. In questo modo si può ottenere l’abilitazione in modo più semplice ed economico. Diverso invece il discorso di chi è già in possesso dei 24 cfu e vuole ottenere il riconoscimento nell’ambito della partecipazione ai percorsi da 60 cfu.

Sconto di crediti ma non economico

In questo caso gli atenei sono tenuti a concedere il riconoscimento dei crediti, ma il vantaggio si traduce soltanto dal punto di vista temporale e dell’impegno nel completare il percorso, non dal punto di vista economico. Infatti, chi si iscrive ai percorsi da 60 cfu e ottiene il riconoscimento di 24 di essi, ne dovrà conseguire solo i restanti 36 ma dovrà comunque pagare per intero il percorso da 60 cfu senza aver, dal punto di vista economico, diritto ad alcuno sconto. Allo stesso tempo, non è possibile iscriversi ai concorsi da 36 cfu.