Stipendio docenti aprile 2025: ci sarà l’Ivc, attesa per i 333 euro di arretrati per il taglio del cuneo fiscale

Ci saranno alcune novità interessanti all’interno del cedolino NoiPA di aprile 2025 per docenti e personale scolastico in generale. L’elemento più interessante è sicuramente costituito dall’inserimento dell’indennità di Vacanza Contrattuale (IVC), in base agli accordi presi in ambito CCNL 2025/27.

Il taglio del cuneo fiscale

C’è poi attesa per il taglio del cuneo fiscale e per gli arretrati che docenti e ata attendono da inizio anno.

La certezza è che ad aprile inizierà ad essere pagata l’Indennità di vacanza contrattuale all’interno dello stipendio NoiPA. Si tratta di un aumento salariale rappresentato da un’anticipazione economica inerente il mancato rinnovo del contratto collettivo nazionale. Grazie a questa anticipazione, i dipendenti possono beneficiare di un acconto sugli aumenti retributivi futuri. Cifra che verrà poi sarà riassorbita nel momento in cui il nuovo CCNL 2025/27 verrà firmato.

L’IVC per il triennio 2025-2027 sarà pagata in due momenti distinti. Si comincia dal 1° aprile al 30 giugno 2025. In questo periodo i dipendenti riceveranno un aumento dello 0,6% sugli stipendi tabellari.

Poi dal 1° luglio 2025 scatterà l’aumento dell’1%. E’ una somma che i dipendenti della scuola vanno a sommare a quella già percepita per il CCNL 2022/24. Contratto che, lo ricordiamo, deve ancora essere definito.

Le voci nel cedolino

I dipendenti della suola nel cedolino di aprile 2025 troveranno due voci relative all’IVC:

IVC per il triennio 2022/24

IVC per il triennio 2025/27

C’è poi la questione del taglio del cuneo fiscale NoiPA, che in molti pensavano potesse arrivare già a marzo, e invece nulla. Ma ad aprile dovrebbe arrivare il taglio per i dipendenti con un reddito annuo imponibile inferiore a 40.000 euro. Si tratta di un aumento di stipendio indiretto grazie a una minore pressione fiscale mensile.

L’importo previsto ammonta a circa 83 euro al mese, cifra che comprensiva degli arretrati arriva a 333 euro. La prossima settimana sapremo se la cifra sarà inclusa nel pagamento di aprile. Nelle prossime settimane poi si capirà la questione dei buoni pasto.