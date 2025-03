Stipendio docenti marzo 2025: ancora niente taglio del cuneo fiscale, importo più basso con il via alle addizionali

Non c’è l’atteso taglio del cuneo fiscale nello stipendio di marzo. La speranza dei lavoratori della scuola era che nel terzo stipendio dell’anno potesse essere inserito il nuovo provvedimento che comporta un aumento indiretto dello stipendio, in virtù del taglio del cuneo fiscale sancita in legge di bilancio. Non è stata indicata una data certa per l’avvio della riduzione delle tasse in busta paga correlata a questo provvedimento, ma a questo punto è probabile che possa arrivare ad aprile.

C’è l’indennità di vacanza contrattuale da aprile

Questo consentirebbe, a ridosso di Pasqua, di ottenere uno stipendio più pesante considerato anche che aprile è il mese del secondo anticipo della indennità di vacanza contrattuale.

Nel frattempo nell’area riservata di NoiPA è disponibile il cedolino relativo alla mensilità di marzo 2025 per docenti e ATA con contratto a tempo indeterminato e determinato al 31 agosto e 30 giugno. Si può consultare allo stesso tempo la CU 2025 per la dichiarazione dei redditi.

Lo stipendio di marzo sarà gravato (fino a novembre sarà così) dalle addizionali, che variano da regione a regione e da comune a comune.

Niente da fare nemmeno per gli arretrati per “dipendenti statali”, considerato che riguardano solo i dipendenti delle Funzioni Centrali, il cui rinnovo del CCNL è già stato firmato.