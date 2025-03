Vacanze Pasqua 2025 scuola: il calendario di tutte le regioni, poi arrivano i ponti del 25 aprile e del primo maggio

Marzo avaro di ponti e festività, ma ad aprile ci saranno diverse occasioni per staccare la spina. L’occasione arriverà con le vacanze di Pasqua, anticipo dei ponti tra il 25 aprile e il 1° maggio. Ponte che però non riguarda tutte le Regioni, dal momento che solo alcune hanno deciso in questo senso.

Vacanze di Pasqua 2025

Le vacanze di Pasqua 2025 inizieranno il 17 aprile e termineranno il 22 aprile. Un giorno in meno di vacanza per le regioni Liguria, Valle d’Aosta, Veneto. Le scuole di queste regioni rientreranno martedì 22, con le vacanze che si fermano a Pasquetta il 21 aprile.

Va molto meglio agli studenti della Provincia di Trento che resteranno in vacanza fino al 26.

I ponti

Arriva poi il Ponte 25 aprile, festa della liberazione. Calendario fortunato considerato che cade di venerdì. Questo consentirà di sfruttare il ponte con sabato 26 e domenica 27 aprile.

Il ponte è stato già ufficializzato da Basilicata, Abruzzo, Calabria, Campania, Friuli Venezia Giulia, Marche, Molise, Umbria, Valle d’Aosta, Veneto, province di Trento e Bolzano.

Arriva poi il ponte del 1° maggio, che offre una ghiotta opportunità in occasione della festa dei lavoratori, il 1° maggio, di giovedì.

Il ponte dal 1° al 3 maggio è stato sancito da queste regioni: Calabria, Campania, Liguria, Marche, Molise, Valle d’Aosta, Veneto,

Piemonte e province di Bolzano e Trento.