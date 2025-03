Vacanze di Pasqua calendario scolastico: le vacanze regione per regione

Le festività pasquali si avvicinano e le scuole italiane si preparano alla consueta pausa primaverile. Le vacanze di Pasqua 2025 andranno dal 17 al 22 aprile nella maggior parte delle regioni, offrendo agli studenti un periodo di riposo prima dell’ultima parte dell’anno scolastico.

Non tutte le regioni seguiranno lo stesso calendario. Liguria, Valle d’Aosta e Veneto faranno eccezione, con le vacanze che termineranno un giorno prima, il 21 aprile, coincidente con il lunedì di Pasquetta.

Discorso diverso per la Provincia autonoma di Trento, dove la pausa scolastica sarà più lunga: le scuole rimarranno chiuse fino al 26 aprile, concedendo agli studenti qualche giorno in più di riposo.

Il calendario delle vacanze scolastiche, come sempre, viene stabilito dalle singole regioni in base alle proprie esigenze organizzative. Se per molti il periodo pasquale rappresenta un’occasione per brevi viaggi o per trascorrere del tempo in famiglia, per altri potrebbe essere un momento utile per dedicarsi allo studio in vista degli ultimi mesi di scuola.