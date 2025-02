Assunzioni sostegno 2025: almeno 3.864 posti lasciati liberi dal concorso, via a convocazioni da Gps e mini call veloce

Nonostante i concorsi scuola che continuano a susseguirsi, con il Pnrr2 appena iniziato che si sovrappone al Pnrr1 non ancora terminato e il Pnrr3 all’orizzonte (previsto per il prossimo autunno), ci sono ancora cattedre che resteranno scoperte e che andranno a supplenza. In tutto sono 3.864 posti, ma potrebbero essere anche di più se non candidati che hanno superato la prova scritta riusciranno a superare la prova orale.

Le assegnazioni

I posti sono disponibili soprattutto al Nord ed in particolare in Lombardia, che fa registrare la maggior parte di posti scoperti per un totale di 1949 che rimarranno a supplenze o coperti da assunzioni dalle Graduatorie Provinciali.

Parte di questi posti che rimarranno vacanti a seguito del concorso PNRR2 verranno occupati nel 2025 mediante scorrimento della GPS sostegno di prima fascia. La normativa prevede che possano essere assunti i docenti nelle province da loro scelte.

Il prossimo anno scolastico beneficerà inoltre della proroga delle assunzioni straordinarie su posto di sostegno, attive anche per l’anno scolastico 2025/26. Una decisione presa dal ministero in virtù della previsione contenuta nel decreto n. 19/2024 che ha esteso la misura fino al 31 dicembre 2025.

Il titolo di accesso

Sono ammessi alla procedura in vista del prossimo anno scolastico 2025/26 i candidati inclusi nella prima fascia delle GPS sostegno e gli aspiranti presenti negli elenchi aggiuntivi alla prima fascia.

Niente da fare per i candidati inclusi con riserva, che non abbiano ancora conseguito il titolo di accesso.

Faranno parte di queste assegnazioni tutti i posti disponibili dopo le immissioni in ruolo ordinarie (GaE e concorsi, compreso PNRR1), nei limiti del contingente autorizzato dal MEF per l’anno scolastico 2025/26. Potrebbero residuare ancora altri posti, in questo caso verrebbero coperti facendo ricorso alla mini call veloce.