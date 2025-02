GPS docenti 2025: confermata la validità del servizio svolto in classe concorso accorpata anche per l’altra

L’anno scolastico in corso è già interessato dalla nuova normativa che ha sancito l’accorpamento delle classi di concorso stabilito dal DM 255/23. La conseguenza di questa nuova direttiva influisce direttamente sul servizio svolto in una delle classi accorpate, dal momento che viene valutato come specifico anche nell’altra classe aggregata.

Le nuove denominazioni delle classi accorpate

A-01 (Disegno e storia dell’arte I e II grado) – ex A-01 e A-17

(Disegno e storia dell’arte I e II grado) – ex A-01 e A-17 A-12 (Discipline letterarie I e II grado) – ex A-12 e A-22

(Discipline letterarie I e II grado) – ex A-12 e A-22 A-22 (Lingue e culture straniere I e II grado) – ex A-24 e A-25

(Lingue e culture straniere I e II grado) – ex A-24 e A-25 A-30 (Musica I e II grado) – ex A-29 e A-30

(Musica I e II grado) – ex A-29 e A-30 A-48 (Scienze motorie e sportive I e II grado) – ex A-48 e A-49

(Scienze motorie e sportive I e II grado) – ex A-48 e A-49 A-70 (Italiano con insegnamento sloveno o bilingue) – ex A-70 e A-72

(Italiano con insegnamento sloveno o bilingue) – ex A-70 e A-72 A-71 (Discipline letterarie con insegnamento sloveno o bilingue) – ex A-71 e A-3

Nonostante l’accorpamento, i ruoli per il primo e il secondo grado restano distinti e le relative graduatorie concorsuali e di supplenza continueranno a essere separate. Quello che bisogna tenere presente è che i docenti abilitati su una delle classi accorpate risultano automaticamente abilitati anche per l’altra.

Valutazione del servizio nelle GPS