Elenchi aggiuntivi GPS 2025: i punteggi per l’abilitazione concorso straordinario bis nelle classi aggregate

Il concorso straordinario bis ha permesso ai docenti vincitori di ottenere l’abilitazione solo nel momento della conferma in ruolo. Il percorso seguito è stato articolato in diverse fasi: dopo il superamento del concorso, i candidati sono stati assunti a tempo determinato, hanno svolto l’anno di prova e formazione, che includeva anche un percorso universitario di cinque CFU, e infine sono stati confermati in ruolo. Solo a quel punto, per chi non ne era già in possesso, è arrivata l’abilitazione all’insegnamento.

L’accorpamento delle classi

Con il DM 255/2023, alcune classi di concorso sono state accorpate. Questo significa che chi si abilita in una classe di concorso accorpata ottiene automaticamente l’abilitazione anche per l’altra classe coinvolta nell’accorpamento.

Questa doppia abilitazione consente ai docenti di inserirsi negli elenchi aggiuntivi della prima fascia delle GPS per l’altra classe di concorso accorpata, sempre che non si tratti della classe di titolarità, per la quale non possono accettare supplenze. Un esempio concreto è quello di una docente che ha superato il concorso straordinario bis per una classe di concorso e che, dopo la conferma in ruolo nel settembre 2024, risulta abilitata anche per quella accorpata. In questo caso, può inserirsi negli elenchi aggiuntivi della prima fascia GPS per quest’ultima classe di concorso.

L’abilitazione

Il punteggio di abilitazione con cui i docenti possono iscriversi a questi elenchi è determinato dal punteggio con cui erano inseriti nella graduatoria del concorso straordinario bis, rapportato a un massimo di cento. In base a questo voto, viene poi assegnato un punteggio per l’inserimento negli elenchi aggiuntivi, secondo i criteri stabiliti dall’ordinanza ministeriale. Il concorso straordinario bis, a differenza di quello straordinario del 2020, non prevede l’attribuzione di punteggi aggiuntivi per l’abilitazione.

