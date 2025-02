Elenchi aggiuntivi Gps 2025: accesso alla prima fascia in via prioritaria in vista del prossimo anno scolastico

L’appuntamento con l’aggiornamento delle GPS è sempre molto atteso e importante per i docenti, e il prossimo appuntamento biennale avverrà nel 2026. Ma già quest’anno, nella primavera del 2025 si aprirà una finestra temporale (date ancora da definire) per l’inserimento negli elenchi aggiuntivi alla prima fascia GPS, riservati a docenti che hanno conseguito l’abilitazione o la specializzazione sul sostegno dopo la scadenza dell’aggiornamento 2024/2026.

Questi elenchi aggiuntivi servono per l’assegnazione delle supplenze e danno una priorità rispetto alla seconda fascia GPS. Possono accedervi anche docenti già abilitati su altre classi di concorso o gradi di istruzione, oltre a chi ha conseguito il titolo di differenziazione didattica Montessori, Agazzi e Pizzigoni o le qualifiche per l’insegnamento nei centri per sordomuti e non vedenti.

Chi si inserisce negli elenchi aggiuntivi non può cambiare provincia e viene depennato dalla seconda fascia per la stessa classe di concorso o tipologia di posto. Gli elenchi aggiuntivi Gps valgono per l’accesso alla prima fascia per l’anno scolastico 2025/2026, e si attinge in via prioritaria rispetto alla seconda fascia.