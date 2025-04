Proroga Ciad Ata 2025: due terzi del personale inserito in graduatoria rischia di decadere, l’allarme e l’appello al ministero

Troppo poche le certificazioni internazionali di alfabetizzazione digitale rilasciate da Accredia rispetto alla platea di soggetti interessati. Secondo le statistiche, sono soltanto 400mila le CIAD rilasciate, a fronte di circa 3 milioni di candidati inseriti in graduatoria.

La necessità di una proroga

Ricordiamo che le certificazioni internazionali di alfabetizzazione digitale sono diventate un requisito di accesso obbligatorio per le graduatorie di terza fascia ATA, ma sono valide solo se rilasciate da Accredia. Per non decadere dalla graduatoria, il titolo deve essere ottenuto dai candidati che si sono inseriti con riserva nel 2024 entro il 30 aprile 2025.

“Per scongiurare che quasi i due terzi del personale inserito in graduatoria venga dichiarato decaduto, chiediamo formalmente al Ministero dell’Istruzione e del Merito la proroga del termine del 30 aprile 2025, già richiesta in diverse altre occasioni”. L’allarme è lanciato dal coordinatore nazionale della Gilda degli Insegnanti Vito Carlo Castellana.

Solo pochi giorni fa il Ministero ha ufficializzato la volontà di non concedere alcuna proroga, comunicando allo stesso tempo quali fossero le indicazioni per lo scioglimento della riserva.

Domanda su Istanze online

La finestra temporale per la presentazione della domanda su Polis Istanze online va dal 28 aprile al 9 maggio, ma il titolo per essere valido deve essere conseguito entro il 30 aprile. Chi non ha il certificato può inserire la data dell’esame.

Non rientrano nell’obbligo di ottenere la certificazione i collaboratori scolastici. La domanda comporta la dichiarazione da parte dei candidati della data di avvenuto conseguimento della certificazione. Bisogna poi inserire gli estremi dell’ente presso il quale la certificazione è stata conseguita. Utile anche inserire qualunque informazione finalizzata a verificare l’effettiva acquisizione del titolo e l’effettivo accreditamento dell’ente rilasciante presso Accredia, l’organismo nazionale di certificazione.