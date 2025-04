GPS 2025: negli elenchi aggiuntivi anche gli aspiranti non ancora laureandi a giugno, ecco la novità

Prosegue la procedura di presentazione delle domande utili all’inserimento negli elenchi aggiuntivi alla prima fascia Gps, procedura in corso e attiva fino al 29 aprile 2025. La procedura di quest’anno a grande linee ripercorre le precedenti, ma da parte del ministero nella normativa è stata inserita la novità che consente di iscriversi anche agli aspiranti che a giugno non si sono potuti inserire in seconda fascia.

La novità del 2025

L’opportunità è rivolta a chi era ancora laureando, ma per poi ottenere i titolo e l’abilitazione all’insegnamento, per una o più classi di concorso.

In aggiunta ai requisiti precedenti, quest’anno è data possibilità di inserimento in prima fascia, in coda, a coloro i quali al 24 giugno 2024, quando scaduto il termine per l’inserimento nelle GPS di prima e seconda fascia GPS, potevano essere ancora laureandi. Una condizione che ha precluso loro la possibilità di inserirsi nella seconda fascia GPS.

Se però al 29 aprile 2025 (o al 30 giugno 2025) si sono laureati e hanno conseguito l’abilitazione, possono inserirsi nella prima fascia in base al punteggio posseduto al 24 giugno 2024.

I requisiti

La loro condizione di laureandi gli ha infatti consentito di iscriversi ai percorsi di abilitazione del DPCM 4 agosto 2023 dell’anno accademico 2023/24. Sono candidati che ad oggi risultano laureati e in possesso di abilitazione almeno per una classe di concorso.