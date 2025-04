Aggiornamento punteggio Gps: elenchi aggiuntivi non danno punti in più

La partecipazione alla procedura di inoltro delle domande per l’inserimento negli elenchi aggiuntivi non consente di ottenere punti in più. Per quelli bisogna aspettare l’anno prossimo, quando ci sarà l’aggiornamento biennale delle graduatorie Gps, nel 2026, per tutti. Gli elenchi aggiuntivi alla prima fascia GPS che si stanno compilando hanno una funzione diversa e non servono ad aggiornare punteggi.

A cosa servono

A cosa servono allora? Principalmente consentono il passaggio dalla seconda alla prima fascia, per chi ha conseguito un’abilitazione o una specializzazione sul sostegno dopo il 24 giugno 2024 e entro il 30 giugno 2025. In seconda battuta, consentono l’inserimento in prima fascia in coda per nuove graduatorie. Ma la procedura, come detto non consente di modificare i titoli e i punteggi già presenti.

Aggiornamento resta biennale

E’ bene quindi tenere presente che non si tratta di un aggiornamento completo delle GPS. L’aggiornamento delle Gps resta biennale: l’ultimo è avvenuto nel 2024 e il prossimo ci sarà nel 2026. Ci sono stati vari tentativi da parte di associazioni di categoria di chiedere al ministero un’apertura straordinaria delle Gps nel 2025 per consentire a determinate categorie di insegnanti rimasti fuori per poco dalla procedura del 2024 di rientrare. Così come a luglio 2024 era stato proposto un emendamento per rendere l’aggiornamento delle graduatorie Gps annuale e non più biennale. Per il momento è stato un nulla di fatto, e la normativa resta l’aggiornamento biennale delle gps.

Questo significa che in questa finestra temporale in corso che si concluderà il 29 aprile, non si può aggiornare il punteggio, né aggiungere titoli culturali o nuovi servizi svolti dopo il 24 giugno 2024 (come master, certificazioni, B2, servizio in corso, ecc.).

Finestra “mirata”

Per aggiornare il punteggio complessivo, inserire nuovi servizi, titoli culturali, o modificare dati già dichiarati, bisognerà aspettare il prossimo aggiornamento generale delle GPS, che sarà nella primavera del 2026.

Questa finestra è “mirata”, serve solo per chi ha acquisito i titoli fondamentali per l’accesso alla prima fascia.