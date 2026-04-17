Bidelli, nuove assunzioni: per partecipare basta la licenza media, si può ancora presentare domanda

Il Comune di Misano Adriatico cerca due collaboratori scolastici a tempo determinato: selezione tramite Centro per l’impiego.

È possibile entrare a far parte del personale scolastico anche solo con la licenza media, in alcune circostanze. La conferma arriva dal Comune di Misano Adriatico, che ha avviato una procedura di selezione per l’assunzione di due bidelli, attraverso il meccanismo dell’avviamento a selezione previsto dall’articolo 16 della legge 56/87.

Il tipo di contratto

I vincitori della selezione otterranno dei contratti a tempo determinato, della durata di circa tre mesi, con orario pieno di 36 ore settimanali. Le risorse saranno impiegate nei servizi scolastici, con mansioni che includono pulizia degli ambienti, supporto alle attività educative, sorveglianza dei bambini e collaborazione con il personale docente.

Come detto, possono inviare la propria candidatura per partecipare alla selezione anche i candidati in possesso del solo titolo della scuola dell’obbligo. Tra i requisiti richiesti però figurano anche un’esperienza pregressa nei servizi scolastici di almeno sei mesi e il possesso del certificato di alimentarista in corso di validità. Possono partecipare persone disoccupate o prive di lavoro, secondo le condizioni previste dai Centri per l’impiego.

La selezione e le domande

Le candidature scadono oggi: possono essere presentate esclusivamente online, attraverso la piattaforma dedicata, entro il 17 aprile 2026, utilizzando credenziali SPID, CIE o CNS.

La selezione prevede una prova di idoneità, finalizzata a verificare competenze pratiche legate alle attività richieste, in particolare sull’igiene degli ambienti, la gestione dei bambini e il supporto alle attività quotidiane della scuola.

La graduatoria sarà costruita partendo da un punteggio base, con eventuali variazioni legate alla situazione economica (ISEE), all’età e allo stato di disoccupazione. A parità di punteggio, sarà favorito il candidato più giovane.