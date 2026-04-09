Personale ATA, nuove risorse dal PNRR: 19 milioni per incarichi temporanei

Il decreto introduce fondi aggiuntivi per il personale ATA e prevede risorse anche per esoneri e semiesoneri nell’anno scolastico 2026/2027.

Fondi per incarichi temporanei ATA

Tra le misure previste dal decreto legato al PNRR c’è anche un intervento specifico sul personale amministrativo, tecnico e ausiliario. Per l’anno scolastico 2026/2027 vengono stanziate risorse complessive pari a 19 milioni di euro, destinate a incarichi temporanei.

La copertura finanziaria è suddivisa su due annualità: 7 milioni di euro per il 2026 e 12 milioni per il 2027. Le risorse provengono dalla Missione 4 – Componente 1 – Riforma 2.2 del Piano nazionale di ripresa e resilienza.

Interventi organizzativi e supporto alle scuole

L’obiettivo della misura è rafforzare il funzionamento delle istituzioni scolastiche, offrendo un supporto aggiuntivo attraverso personale temporaneo. Un intervento che va visto nell’ambito più ampio delle azioni di riorganizzazione legate al dimensionamento scolastico.

Risorse anche per esoneri e semiesoneri

Oltre agli incarichi ATA, il decreto prevede ulteriori stanziamenti per posizioni di esonero o semiesonero dall’insegnamento. Per questa voce è fissato un tetto massimo di 9 milioni di euro riferito all’anno scolastico 2026/2027.

Si tratta di risorse che dovranno consentire di sostenere al meglio l’organizzazione interna delle scuole, consentendo una maggiore flessibilità nella gestione delle attività e dei carichi di lavoro.

FAQ

1. Quante risorse sono state stanziate per il personale ATA nel 2026/2027?

Sono previsti 19 milioni di euro complessivi per incarichi temporanei.

2. Come sono suddivisi i fondi per gli ATA?

7 milioni per il 2026 e 12 milioni per il 2027, nell’ambito del PNRR.

3. A cosa serviranno questi finanziamenti?

A rafforzare il funzionamento delle scuole attraverso personale ATA temporaneo di supporto.

4. Sono previste risorse anche per esoneri e semiesoneri?

Sì, fino a un massimo di 9 milioni di euro per l’anno scolastico 2026/2027.

5. Qual è l’obiettivo complessivo della misura?

Migliorare l’organizzazione scolastica e gestire meglio carichi di lavoro e attività interne.