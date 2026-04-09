Decreto PNRR: stretta sulle graduatorie, meno peso alle carriere dei docenti rispetto ai risultati nei concorsi

Approvato dalla Camera il decreto legge che, nell’ambito delle disposizioni urgenti per il PNRR, si occupa anche di scuola nella Sezione IV dedicata a “Disposizioni urgenti in materia di istruzione e merito”, ridisegnando alcuni meccanismi fondamentali per il mondo della scuola.

Gli elenchi regionali per il ruolo

Diversi gli interventi, tra cui modifiche al sistema di reclutamento. Ma ci si occupa anche di riforma degli istituti tecnici e di provvedimenti per il personale ATA.

Importante la parte che si occupa di graduatorie docenti.

Il ministero ha deciso per una stretta in questo senso, prendendo in considerazione solo prove scritte e orali. Il riferimento è ai prossimi elenchi regionali per il ruolo, per i quali siamo ancora in attesa della pubblicazione del decreto attuativo che dovrebbe, tra le altre cose, sancire anche la finestra temporale utile per la presentazione delle domande da parte dei docenti interessati e in possesso dei requisiti.

Le graduatorie regionali per il ruolo saranno riservate a idonei e vincitori dei concorsi ordinari successivi al 2020. Il decreto modifica il Testo unico dell’istruzione e quindi le cose cambiano per i partecipanti.

Meno peso alle carriere docenti

Ci si potrà iscrivere in graduatoria ottenendo punteggio e posizione che deriveranno solo dal punteggio ottenuto nelle prove scritte e orali di tali concorsi. Cosa cambia, dunque, nella sostanza? La novità è che viene eliminato qualunque riferimento ai titoli culturali e di servizio. L’effetto sulle graduatorie sarà quindi quello di dare meno importanza alla carriera dei docenti prima dei concorsi, concentrandosi maggiormente su quanto ottenuto nell’ambito della procedura concorsuale di riferimento.

Dagli elenchi regionali si attingerà in vista del prossimo anno scolastico per le immissioni in ruolo su posti residui, ma avranno priorità rispetto alle procedure estive straordinarie come scorrimento prima fascia GPS sostegno e mini call veloce, che avvengono normalmente in agosto. La finestra temporale per la presentazione delle domande era stata individuata a metà aprile, ma potrebbe essere rimandata.