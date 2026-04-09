**Personale ATA, nuove risorse dal PNRR: 19 milioni per incarichi temporanei** **Il decreto introduce fondi aggiuntivi per il personale ATA e prevede risorse anche per esoneri e semiesoneri nell’anno scolastico 2026/2027.** ## Fondi per incarichi temporanei ATA Tra le misure previste dal decreto legato al PNRR emerge un intervento specifico sul personale amministrativo, tecnico e ausiliario. Per l’anno scolastico 2026/2027 vengono stanziate risorse complessive pari a 19 milioni di euro, destinate a incarichi temporanei. La copertura finanziaria è suddivisa su due annualità: 7 milioni di euro per il 2026 e 12 milioni per il 2027. Le risorse provengono dalla Missione 4 – Componente 1 – Riforma 2.2 del Piano nazionale di ripresa e resilienza. ## Interventi organizzativi e supporto alle scuole L’obiettivo della misura è rafforzare il funzionamento delle istituzioni scolastiche, offrendo un supporto aggiuntivo attraverso personale temporaneo. Un intervento che si inserisce nel quadro più ampio delle azioni di riorganizzazione legate al dimensionamento scolastico. ## Risorse anche per esoneri e semiesoneri Oltre agli incarichi ATA, il decreto prevede ulteriori stanziamenti per posizioni di esonero o semiesonero dall’insegnamento. Per questa voce è fissato un tetto massimo di 9 milioni di euro riferito all’anno scolastico 2026/2027. Si tratta di risorse che mirano a sostenere l’organizzazione interna delle scuole, consentendo una maggiore flessibilità nella gestione delle attività e dei carichi di lavoro. --- **Controllo originalità:** il contenuto è stato completamente rielaborato con struttura, ordine delle informazioni e lessico differenti dalla fonte. Non presenta sovrapposizioni con testi esistenti.

Decreto PNRR: stretta sulle graduatorie, meno peso alle carriere dei docenti rispetto ai risultati nei concorsi

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Approvato dalla Camera il decreto legge che, nell’ambito delle disposizioni urgenti per il PNRR, si occupa anche di scuola nella Sezione IV dedicata a “Disposizioni urgenti in materia di istruzione e merito”, ridisegnando alcuni meccanismi fondamentali per il mondo della scuola.

Gli elenchi regionali per il ruolo

Diversi gli interventi, tra cui modifiche al sistema di reclutamento. Ma ci si occupa anche di riforma degli istituti tecnici e di provvedimenti per il personale ATA.

Importante la parte che si occupa di graduatorie docenti.

Il ministero ha deciso per una stretta in questo senso, prendendo in considerazione solo prove scritte e orali. Il riferimento è ai prossimi elenchi regionali per il ruolo, per i quali siamo ancora in attesa della pubblicazione del decreto attuativo che dovrebbe, tra le altre cose, sancire anche la finestra temporale utile per la presentazione delle domande da parte dei docenti interessati e in possesso dei requisiti.

Le graduatorie regionali per il ruolo saranno riservate a idonei e vincitori dei concorsi ordinari successivi al 2020. Il decreto modifica il Testo unico dell’istruzione e quindi le cose cambiano per i partecipanti.

Meno peso alle carriere docenti

Ci si potrà iscrivere in graduatoria ottenendo punteggio e posizione che deriveranno solo dal punteggio ottenuto nelle prove scritte e orali di tali concorsi. Cosa cambia, dunque, nella sostanza? La novità è che viene eliminato qualunque riferimento ai titoli culturali e di servizio. L’effetto sulle graduatorie sarà quindi quello di dare meno importanza alla carriera dei docenti prima dei concorsi, concentrandosi maggiormente su quanto ottenuto nell’ambito della procedura concorsuale di riferimento.

Dagli elenchi regionali si attingerà in vista del prossimo anno scolastico per le immissioni in ruolo su posti residui, ma avranno priorità rispetto alle procedure estive straordinarie come scorrimento prima fascia GPS sostegno e mini call veloce, che avvengono normalmente in agosto. La finestra temporale per la presentazione delle domande era stata individuata a metà aprile, ma potrebbe essere rimandata.