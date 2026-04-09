24 cfu insegnamento: dove possono essere ancora sfruttati e dove invece non sono accettati

Corsa contro il tempo per terminare entro giugno i percorsi Indire per la specializzazione abbreviata sul sostegno relativi al secondo ciclo. Proprio per rientrare nelle tempistiche, il ministero ha abbassato da 4 a tre mesi la durata minima dei percorsi, che altrimenti non sarebbero stati validi per sciogliere la riserva dei docenti che si sono iscritti con questa modalità nelle GPS tra febbraio e marzo.

Il valore dei 24 cfu

Chi sta partecipando ai Corsi Indire non può beneficiare dei famosi 24 CFU, obbligatori fino a qualche anno fa ma che negli ultimi mesi hanno perso progressivamente valore, soprattutto con la fine della fase transitoria legata ai concorsi scuola.

Chi ha conseguito i 24 CFU nel 2020, quindi, non può sfruttarli per il percorso INDIRE e deve dunque seguire tutti i corsi previsti dal percorso.

I Corsi Indire, infatti, non prevedono nel decreto che li disciplina alcuna riduzione rispetto ai 40 CFU previsti dalla normativa.

Come sfruttarli

Al momento chi ha conseguito i 24 CFU ne beneficia a livello nozionistico, come arricchimento del proprio bagaglio culturale e, nel caso di partecipazione al percorso da 60 CFU per il conseguimento dell’abilitazione su materia, di cui al DPCM 4 agosto 2023, rappresentano di fatto l’unico ambito in cui ancora si possono sfruttare.

Chi invece si specializza sul sostegno, con TFA o Indire, potrà accedere al percorso abbreviato da 30 CFU anche senza riconoscimento integrale dei 24 CFU, interamente online e concentrato in meno tempo, senza tirocinio.

FAQ

1. Quanto durano i percorsi Indire per il sostegno?

Sono stati ridotti a 3 mesi per consentire la conclusione entro giugno e lo scioglimento della riserva nelle GPS.

2. I 24 CFU possono essere utilizzati per i Corsi Indire?

No, non danno diritto a riduzioni: il percorso resta di 40 CFU come previsto dalla normativa.

3. A cosa servono oggi i 24 CFU?

Hanno valore soprattutto come arricchimento culturale o nei percorsi abilitanti su materia da 60 CFU.

4. È previsto un percorso abbreviato per chi si specializza sul sostegno?

Sì, è possibile accedere a un percorso da 30 CFU, più rapido e senza tirocinio.

5. Perché c’è urgenza nel completare i percorsi entro giugno?

Perché è il termine utile per sciogliere la riserva e ottenere il pieno inserimento nelle GPS.