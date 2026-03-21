Secondo ciclo Indire: annunciata riapertura straordinaria delle iscrizioni, ci sono ancora tanti posti disponibili

Prevista una riapertura straordinaria per le iscrizioni al secondo ciclo Indire, dopo la finestra ordinaria conclusa la scorsa settimana. La comunicazione ufficiale arriva dalla stessa Indire, che ha deciso di riaprire le iscrizioni per alcuni giorni a partire da lunedì 23 marzo.
I requisiti
Secondo quanto comunicato dall’ente, la procedura sarà riattivata per consentire nuove iscrizioni ai percorsi previsti dall’art. 6, rivolti ai docenti con tre anni di servizio su sostegno su posto specifico entro il 31 agosto 2025.
Il motivo della riapertura è semplice: la finestra ordinaria non ha consentito di coprire tutti i posti disponibili. Dopo la chiusura del 20 marzo alle ore 13, risultano ancora diverse disponibilità in tutti i gradi di istruzione.
Potranno partecipare a questa nuova fase di iscrizione i docenti in possesso del titolo di accesso che abbiano svolto, nelle istituzioni scolastiche statali o paritarie, almeno tre anni di servizio su sostegno, anche non continuativi, negli ultimi otto anni. Il servizio deve essere riferito allo stesso grado di istruzione.
Le graduatorie
La presenza di posti ancora disponibili conferma che tutti coloro che hanno presentato domanda nella prima fase, se in possesso dei requisiti, saranno ammessi automaticamente ai corsi.
Sono già state pubblicate le prime graduatorie, che verranno aggiornate alla luce delle nuove iscrizioni.
Resta un punto chiave: a causa del ritardo nell’avvio del secondo ciclo, è stata modificata la durata dei percorsi. Non più quattro mesi, ma un massimo di tre mesi, così da consentire la conclusione entro il 30 giugno 2026 e permettere ai corsisti di sciogliere la riserva nelle GPS.