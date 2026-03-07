Sostegno, corsi Indire per triennalisti: tre anni di servizio nello stesso grado

Il decreto sui percorsi Indire per docenti triennalisti chiarisce che le tre annualità di servizio su sostegno devono essere maturate nello stesso grado di scuola.

I requisiti per accedere ai corsi Indire

I percorsi di specializzazione sul sostegno destinati ai docenti con almeno tre annualità di servizio prevedono condizioni precise stabilite dal decreto che disciplina i corsi organizzati da Indire.

Tra i punti più importanti, la tipologia del servizio richiesto. Per poter accedere al percorso formativo, le tre annualità devono essere state svolte su posto di sostegno nello stesso grado di istruzione per il quale si richiede la specializzazione.

Questo significa che l’esperienza professionale maturata deve essere omogenea rispetto al livello scolastico di riferimento.

Non è possibile sommare servizi di gradi diversi

Il provvedimento chiarisce anche un aspetto che riguarda molti docenti con esperienze in più ordini di scuola. I periodi di servizio prestati su sostegno in gradi scolastici differenti non possono essere sommati tra loro.

Ad esempio, non è possibile unire annualità svolte nella scuola secondaria di primo grado con altre maturate nella scuola secondaria di secondo grado per raggiungere il requisito richiesto.

Per accedere ai corsi Indire, tutte e tre le annualità devono quindi riferirsi allo stesso livello scolastico.

Le conseguenze per graduatorie e carriera

Il conseguimento della specializzazione tramite questi percorsi produce effetti anche sul posizionamento nelle graduatorie dedicate al sostegno.

Una volta completato il percorso formativo e ottenuto il titolo, il docente può infatti accedere alle graduatorie riservate agli insegnanti specializzati, che consentono di ottenere incarichi a tempo determinato e per il ruolo, grazie allo scorrimento della prima fascia sostegno gps e alla mini call veloce. Due fasi queste però che quest’anno sono subordinate alla disponibilità dei posti in seguito all’istituzione degli elenchi regionali per il ruolo.