GPS sostegno 2026: dalla prima fascia si potrà anche entrare in ruolo

Finalmente disponibile l’ordinanza per l’aggiornamento delle supplenze per il prossimo biennio. Particolarmente importante quanto sancito con l’articolo 3 dell’Ordinanza ministeriale 27 del 16 febbraio 2026, che chiarisce quali sono le due fasce delle GPS sostegno e i requisiti richiesti per ogni grado di scuola.

Prima fascia: serve la specializzazione

L’Ordinanza ministeriale n. 27 del 16 febbraio 2026, all’articolo 3 comma 8, si occupa anche delle GPS per i posti di sostegno, le uniche in grado al momento di garantire l’accesso al ruolo in virtù di un doppio canale di reclutamento che si vorrebbe estendere, con lo stesso meccanismo magari più ampio, anche al posto comune. Le GPS sostegno sono divise per grado di istruzione: infanzia, primaria, secondaria di primo e secondo grado.

La prima fascia è riservata ai docenti in possesso dello specifico titolo di specializzazione sul sostegno per il relativo grado. Si tratta del requisito pieno e diretto, che consente l’inserimento prioritario nelle graduatorie per le supplenze su sostegno.

Seconda fascia: tre annualità e titolo richiesto

La seconda fascia è riservata a chi non possiede la specializzazione ma ha maturato esperienza sul campo.

I requisiti di accesso riguardano docenti privi del titolo di specializzazione che hanno maturato tre annualità di insegnamento su posto di sostegno nel relativo grado o che abbiano conseguito tali annualità entro l’anno scolastico precedente a quello di presentazione della domanda, secondo quanto previsto dall’articolo 11, comma 14, della Legge 124/1999.

Oltre al servizio, è richiesto anche un titolo specifico in base al grado di scuola.

Differenze tra infanzia/primaria e secondaria

Per infanzia e primaria è necessario il titolo di studio abilitante, cioè il titolo che consente l’accesso all’insegnamento in quel grado.

Per la secondaria di primo e secondo grado è richiesta l’abilitazione oppure il titolo di accesso alla seconda fascia GPS per la relativa classe di concorso.

Le nomine su sostegno per le supplenze da GaE e GPS sono possibili anche per chi non è specializzato e non è presente nella seconda fascia sostegno delle GPS. Si tratta del ricorso alle graduatorie uniche incrociate, con cui l’algoritmo incrocia le graduatorie dei posti comuni per consentire le supplenze sui posti di sostegno.

È possibile anche l’immissione in ruolo da GPS prima fascia sostegno, in seguito allo scorrimento delle graduatorie GaE e GM per le assunzioni in ruolo per l’anno scolastico 2026/2027, qualora residuino ulteriori posti di sostegno vacanti e disponibili per mancanza di aspiranti. Da quest’anno la priorità è attribuita agli elenchi regionali, poi alla GPS I fascia sostegno e infine alla mini call veloce.