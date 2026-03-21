Disponibilità posti per le immissioni in ruolo 2026: anno “straordinario”, la gestione degli organici docenti e degli accorpamenti scolastici

Per chi punta alle immissioni in ruolo nell’anno scolastico 2026/27, già definito anno “straordinario” in questo senso per l’introduzione di nuovi meccanismi come gli elenchi regionali per il ruolo, la scelta della regione non può basarsi su dati definitivi. La consistenza degli elenchi regionali, infatti, dipende da una serie di variabili che rendono ancora instabile il quadro delle assunzioni.

Gli aspiranti docenti si trovano così a dover decidere senza un quadro completo, con numeri che potranno essere definiti solo a ridosso dell’estate, quando le diverse procedure amministrative saranno concluse.

I fattori che cambiano la mappa delle cattedre

Tra gli elementi che incidono maggiormente sulla disponibilità dei posti c’è la mobilità del personale di ruolo. I trasferimenti, i cui esiti sono attesi per il 29 maggio, potranno modificare in modo significativo la distribuzione delle cattedre tra province e regioni.

A questo si aggiunge il turnover, particolarmente evidente in alcune aree come la Lombardia, dove molti docenti utilizzano i movimenti per rientrare nella propria regione di origine, generando un continuo ricambio di posti.

Incidono anche il calo demografico e i pensionamenti. Se da un lato si prevede un aumento delle uscite intorno al 2030, dall’altro la diminuzione degli studenti rischia di ridurre il numero complessivo di cattedre, soprattutto in presenza di limiti rigidi sul numero di alunni per classe.

Organici e autorizzazioni: il nodo decisivo

Non si può poi prescindere dall’analisi dalla gestione degli organici e dai processi di accorpamento delle istituzioni scolastiche, che possono modificare sensibilmente il numero reale di posti disponibili rispetto alle previsioni iniziali.

A determinare il contingente finale sarà però anche l’autorizzazione del Ministero dell’Economia e delle Finanze. Il numero delle immissioni in ruolo non dipenderà solo dai posti vacanti, ma anche dalle disponibilità finanziarie autorizzate, che di norma vengono definite tra giugno e luglio.

Tutte queste considerazioni confermano che la distribuzione dei posti non può che essere estremamente dinamica e soggetta a continui aggiornamenti, per cui la scelta della sede, come anche confermato più volte dal ministero, deve puntare su altre considerazioni professionali e personali e non essere strettamente legata alle destinazioni più “facili”. In estate ci sarà la scelta delle 150 preferenze.