Via al secondo ciclo di Corsi Indire, ancora più abbreviati: solo una settimana di tempo per presentare domanda di iscrizione

Solo una settimana di tempo per presentare le domande di partecipazione ai Corsi INDIRE: per la specializzazione abbreviata sul sostegno, in questo secondo ciclo ancora più abbreviata (tre mesi per completare il corso invece di 4, per riuscire a rientrare nella scadenza del 30 giugno per sciogliere la riserva in ottica Gps) si possono inviare le candidature online dal 13 marzo al 20 marzo 2026.

Domanda online per il secondo ciclo dei percorsi INDIRE

Sono state aperte sul sito INDIRE le funzioni per presentare la domanda di partecipazione al secondo ciclo dei percorsi sul sostegno, destinati ai docenti che rientrano nei requisiti previsti dagli articoli 6 e 7 del DL 71/2024, modificato successivamente dal DL 127/2025.

La procedura è esclusivamente telematica e sarà disponibile dalle ore 15:00 del 13 marzo 2026 fino alle ore 13:00 del 20 marzo 2026.

Dopo la scadenza il sistema non consentirà più di completare o inviare la candidatura. Non sono previste modalità alternative alla compilazione online.

I posti disponibili per i percorsi sul sostegno

Per il secondo ciclo dei percorsi INDIRE sono stati messi a disposizione complessivamente 10.800 posti, distribuiti tra i diversi gradi scolastici: per la Scuola dell’infanzia 1.800 posti, per la Scuola primaria: 3.600 posti, per la Scuola secondaria di primo grado 3.600 posti, per la Scuola secondaria di secondo grado: 1.800 posti.

I percorsi previsti dall’articolo 6 sono destinati ai docenti che possiedono il titolo di accesso all’insegnamento e che hanno svolto almeno tre anni di servizio su posto di sostegno nelle scuole statali o paritarie negli ultimi otto anni, anche non continuativi.

Il servizio deve essere stato svolto nello stesso grado di istruzione per il quale si presenta la domanda di partecipazione.

I casi previsti dall’articolo 7

Oltre ai candidati dell’articolo 6, possono presentare domanda anche i docenti che rientrano nelle situazioni previste dall’articolo 7 del decreto.

Si tratta in particolare di coloro che hanno presentato istanza di riconoscimento per la quale, alla data del 24 aprile 2025, sono scaduti i termini del procedimento amministrativo, che hanno avviato un contenzioso giurisdizionale per mancata adozione di un provvedimento espresso da parte dell’amministrazione, che hanno rinunciato al contenzioso relativo alla mancata conclusione del procedimento.

Per completare la procedura è disponibile anche il manuale per la compilazione della domanda, pubblicato insieme agli avvisi sul sito ufficiale di INDIRE.