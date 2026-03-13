Graduatorie regionali: bastano due anni di servizio per immissioni in ruolo e supplenze docenti, attesa per il nuovo bando della regione Sicilia

Cresce l’attesa per capire se anche quest’anno come avvenuto l’anno scorso, verrà pubblicato il bando per le graduatorie regionali finalizzate al ruolo da parte della Regione Sicilia, utili anche alle supplenze nelle scuole secondarie regionali. A rendere particolarmente interessanti queste graduatorie, il fatto che consentono l’immissione in ruolo con il requisito di due anni di servizio. Una possibilità al momento limitata alla regione Sicilia, che i docenti del resto d’Italia aupicano possa essere estesa anche nelle altre regioni. Sono previsti requisiti specifici di titolo e servizio.

Graduatorie regionali per ruolo e supplenze

L’Assessorato dell’Istruzione e della Formazione Professionale della Regione Sicilia, tramite il Dipartimento dell’istruzione, università e diritto allo studio, lo scorso anno alla vigilia del nuovo anno scolastico ha pubblicato il D.D.G. n. 1562 del 31 luglio 2025 per la costituzione delle graduatorie regionali finalizzate alle immissioni in ruolo e al conferimento delle supplenze per l’anno scolastico 2025/26.

Le graduatorie riguardano i docenti delle scuole secondarie regionali e sono state utilizzate per le immissioni in ruolo, nel limite del 50% delle cattedre di diritto vacanti e disponibili all’inizio dell’anno scolastico e per il conferimento di supplenze annuali con contratto a tempo determinato, secondo quanto previsto dall’articolo 16, comma 4, della legge regionale n. 17 del 16 ottobre 2019. In occasione della pubblicazione del decreto, sono state rese note anche le scuole coinvolte.

Requisiti per la prima inclusione

Per la prima inclusione in graduatoria, agli aspiranti docenti è stato chiesto di possedere specifici requisiti entro la data di scadenza della domanda e comunque entro il 31 agosto.

Graduatorie classi di concorso (tabelle A e B)

I candidati devono possedere titolo di studio valido per l’accesso alla classe di concorso, secondo il D.P.R. 19/2016 e successive modifiche, abilitazione all’insegnamento per la stessa classe di concorso per cui si richiede l’iscrizione, almeno due anni di servizio di insegnamento nelle scuole secondarie regionali indicate nel decreto, svolti dopo il conseguimento dell’abilitazione.

Nel caso di titolo conseguito all’estero, devono essere indicati gli estremi del provvedimento di riconoscimento del Ministero dell’Istruzione.

Graduatorie per sostegno (classe ADSS)

Per l’inserimento nella graduatoria ADSS sono richiesti titolo di studio valido secondo il D.P.R. 19/2016, specializzazione sul sostegno, almeno due anni di servizio nelle scuole secondarie regionali interessate, svolti dopo il conseguimento della specializzazione.

Anche in questo caso, per eventuali titoli conseguiti all’estero è necessario indicare il provvedimento ministeriale di riconoscimento.

Come viene calcolato il servizio

Ai fini dell’ammissione in graduatoria, un anno scolastico di servizio è considerato valido se sono stati svolti almeno 180 giorni di insegnamento.

È inoltre previsto che il servizio prestato per meno di sei ore settimanali possa essere considerato valido per l’accesso alla graduatoria, ma non produce punteggio ai fini della valutazione. Vedremo se anche quest’anno sarà emanato un decreto valido per il prossimo anno scolastico utile alla formazione di nuove graduatorie per immissioni in ruolo e supplenze.