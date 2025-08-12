Bastano due anni di servizio per essere inseriti nella graduatoria per l’immissione in ruolo: domande entro il 31 agosto per i docenti della regione Sicilia

Due anni di servizio per essere inseriti nella graduatoria di immissione in ruolo. E’ il meccanismo in vigore in Sicilia, dove al contrario di quanto succede nel resto d’Italia, non è necessario superare i concorsi e rientrare nei posti messi a bando per accedere nei ruolo del personale docente delle scuole regionali.

La procedura di iscrizione

Per essere immessi per la prima volta nelle graduatorie o per partecipare all’aggiornamento, bisogna presentare domanda entro il 31 agosto 2025. L’unica procedura valida è quella telematica, poi bisogna procedere con SPID o CIE.

Le graduatorie per le immissioni in ruolo e per le supplenze con questo meccanismo sono state varate dal decreto 1562 del 31/07/2025 dell’Assessorato dell’istruzione e della formazione professionale Dipartimento dell’istruzione dell’università e del diritto allo studio della Regione Sicilia.

Ci sono due graduatorie: una valida per le immissioni in ruolo (fino alla metà delle cattedre di diritto rimaste scoperte e disponibili con l’inizio dell’anno scolastico 2025/2026) e una per assegnare le supplenze annuali per l’anno scolastico 2025/2026. In questo caso di firma un contratto a tempo determinato, ai sensi dell’art. 16 comma 4 della legge regionale n. 17 del 16/10/2019.

Il possesso di abilitazione

Per accedere alla graduatoria valida per l’immissione in ruolo su posto comune bisogna essere in possesso di un titolo di studio di cui al D.P.R. del 14/02/2016 n. 19 e successive modifiche e integrazioni, abilitazione all’insegnamento per la stessa classe di concorso per la quale si chiede l’iscrizione o vantare due anni di servizio d’insegnamento nelle scuole secondarie regionali. Naturalmente sempre essendo in possesso di abilitazione.

Per il sostegno è necessario essere in possesso di specializzazione. I docenti sui posti di sostegno in organico di diritto, otterranno un incarico di supplenza annuale con contratto a tempo determinato fino al 31 agosto del 2026, per quelli in organico di fatto fino al 30 giugno del 2026.

Le scuole interessate sono

Liceo artistico regionale “Renato Guttuso” di Bagheria;

Liceo artistico regionale “L. e M. Cascio” di Enna;

Liceo artistico regionale “Raffaele Libertini” di Grammichele;

Liceo artistico regionale “Don G. Morello” di Mazara del Vallo;

Liceo regionale “C. M. Esposito” di Santo Stefano di Camastra;

Istituto Regionale di Istruzione Secondaria Superiore “Francesca Morvillo” di Catania