Tfa sostegno Indire 2026: via alla fase straordinaria di presentazione delle domande, una settimana di tempo

Come anticipato nei giorni scorsi, ha ripreso il via la procedura di iscrizione, per chi fosse ancora interessato al Tfa Indire secondo ciclo. L’iniziativa nasce dal fatto che alla conclusione della prima finestra temporale individuata, sono rimasti disponibili ancora molti posti.

Altri sette giorni di tempo

Per questo Indire ha deciso di riaprire le iscrizioni inerenti l’art. 6 del TFA sostegno seconda edizione che consentiranno quindi a quanti ancora non hanno presentato domanda di avere qualche giorno in più per perfezionare l’iscrizione. La finestra temporale straordinaria è stata aperta oggi e durerà una settimana, andandosi a concludere a fine mese, il 30 marzo 2026. La metodologia di iscrizione resta la stessa, ovvero la presentazione della domanda mediante procedura telematica nella piattaforma dedicata: https://tfa.indire.it/.

Non ci sono dati ufficiali inerenti l’esatto numero di posti ancora disponibili, ma la sensazione è che ce ne siano ancora molti considerato che, e questo è stato sottolineato, la disponibilità riguarda tutti i gradi di istruzione.

Ricordiamo che al contrario di quanto previsto inizialmente dalla normativa, questo secondo ciclo potrà avere una durata ridotta rispetto ai quattro mesi del primo, considerato che il titolo potrà essere ottenuto in soli tre mesi. Cosa che il ministero ha ritenuto necessaria per far coincidere le tempistiche con lo scioglimento della riserva in ottica aggiornamento Gps entro il 30 giugno. Cosa che ha anche inevitabilmente scatenato ulteriori polemiche da parte di chi ritiene questi corsi di per sé limitati rispetto al Tfa, pur conferendo una specializzazione sul sostegno valida a tutti gli effetti anche dal punto di vista del punteggio in Gps.

Il controllo dei titoli

I requisiti per la partecipazione ai percorsi, di cui all’art. 6, è riservata ai docenti in possesso di prescritto titolo di accesso che hanno svolto, nelle istituzioni scolastiche statali e paritarie, un servizio su posto di sostegno della durata di almeno tre anni scolastici, anche non continuativi, negli otto anni precedenti.

Il servizio per essere valido deve riferirsi allo stesso grado di istruzione al quale si riferisce il servizio prestato.

I candidati che hanno presentato domanda entro il 20 marzo, se in possesso dei requisiti, risultano tutti ammessi. La conferma avverrà sui titoli dichiarati dopo la fase di iscrizione.