Elenchi regionali per il ruolo: i criteri per la compilazione dell’ordine delle graduatorie

A metà aprile, data ancora da confermare ufficialmente, dovrebbe prendere il via la procedura di presentazione delle domande utili a comporre le graduatorie regionali per il ruolo, finalizzate all’immissione in ruolo già dal settembre 2026 dei primi idonei e vincitori dei concorsi scuola che rientrano nel decreto in via di pubblicazione da parte del ministero.

L’attesa per il parere del Cspi

Prima della pubblicazione del decreto, il ministero dovrà però attendere un ulteriore passaggio burocratico indispensabile, ovvero il via libera del CSPI. I tempi in ogni caso stringono, considerato che gli elenchi regionali per il ruolo dovranno avere priorità rispetto allo scorrimento prima fascia sostegno Gps e mini call veloce di agosto.

La bozza del decreto anticipa che i criteri di compilazione degli elenchi utili alle immissioni in ruolo regionali seguiranno un doppio criterio: avranno precedenza i docenti in base alla procedura concorsuale, dando priorità al concorso 2020 rispetto ai successivi. Il secondo criterio sarà poi, nell’ambito della stessa procedura concorsuale, il punteggio ottenuto nelle prove. Non è prevista alcuna precedenza o riserva per i docenti con tre anni di servizio. Le riserve valide sono solo quelle già inserite nella bozza di decreto. Resteranno invece fuori dagli elenchi regionali idonei e vincitori del concorso Pnrr 3, almeno per quest’anno, per una questione di tempistiche.

FAQ

1. Quando partirà la procedura per gli elenchi regionali per il ruolo?

La procedura è attesa a metà aprile, ma la data ufficiale sarà confermata solo con la pubblicazione del decreto.

2. Qual è l’obiettivo degli elenchi regionali per il ruolo?

Consentire l’immissione in ruolo, già da settembre 2026, di idonei e vincitori dei concorsi scuola inclusi nel decreto.

3. Quale passaggio è necessario prima della pubblicazione del decreto?

È necessario il parere del CSPI, obbligatorio per completare l’iter burocratico.

4. Gli elenchi regionali avranno priorità su altri canali?

Sì. Avranno priorità rispetto allo scorrimento della prima fascia GPS sostegno e alla mini call veloce.

5. Come saranno ordinati i candidati negli elenchi regionali?

Secondo un doppio criterio: prima la procedura concorsuale (con priorità al concorso 2020), poi il punteggio ottenuto nelle prove.