Docenti con tre anni di servizio: il decreto esclude qualunque precedenza per l’inserimento negli elenchi per il ruolo, ma una riserva c’è

Nelle prossime settimane, dopo il parere non vincolante ma indispensabile ai fini burocratici del Cspi, verrà finalmente pubblicato il decreto che sancirà l’avvio degli elenchi regionali per il ruolo, nuovo canale di immissione in ruolo che consentirà agli idonei di avere una possibilità in più di valorizzare l’aver superato, pur non rientrando tra i vincitori, le prove scritte della procedura cui hanno partecipato se rientranti nel decreto stesso.

La priorità degli elenchi regionali

Praticamente tutti gli elementi del funzionamento degli elenchi regionali per il ruolo sono stati anticipati e descritti, uno degli aspetti più importanti però resta ancora in sospeso e si riferisce alle date utili inerenti la finestra temporale valida per la presentazione delle domande di partecipazione. Considerato che dagli elenchi regionali si attingerà per le immissioni in ruolo in vista del nuovo anno scolastico, e che avranno precedenza rispetto a scorrimento prima fascia Gps sostegno e mini call veloce (procedure storicamente collocate ad agosto), è evidente come il tempo inizi a stringere e serva procedere con l’invio delle domande e la successiva lavorazione delle stesse per provvedere alla stesura degli elenchi.

Tra i tanti elementi già noti, c’è quello relativo alla riserva presente nelle graduatorie dei concorsi PNRR, che il ministero escluderà dal decreto avendo deciso che non dovrà far parte dei criteri di costituzione degli elenchi regionali per il ruolo.

Le riserve previste

Negli elenchi regionali per il ruolo potranno iscriversi sia vincitori che idonei. Non sarà in questo senso una discriminante la posizione occupata nella graduatoria di origine.

Il decreto in questo senso non contemplerà riserve o priorità specifiche per chi ha tre anni di servizio. L’unica riserva che verrà presa in considerazione, già inserita nella bozza del decreto, riguarda i beneficiari della legge 68/1999.

FAQ

1. Quando sarà pubblicato il decreto sugli elenchi regionali per il ruolo?

Il decreto è atteso nelle prossime settimane, dopo il parere del CSPI. Solo con la pubblicazione saranno definite le modalità e le tempistiche per presentare domanda.

2. Chi può iscriversi agli elenchi regionali per il ruolo?

Possono iscriversi sia i vincitori sia gli idonei dei concorsi, senza distinzione legata alla posizione in graduatoria, purché rientranti nei requisiti previsti dal decreto.

3. Sono previste riserve o priorità negli elenchi regionali?

Non sono previste riserve per chi ha tre anni di servizio né per le graduatorie PNRR. L’unica riserva riguarda i beneficiari della legge 68/1999.