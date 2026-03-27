Elenchi regionali per il ruolo docenti: le riserve valide in base alla bozza del decreto

Tutto pronto per la presentazione delle domande valide per l’inserimento negli elenchi regionali per il ruolo. Il decreto dovrebbe essere pubblicato nei prossimi giorni, almeno se il ministero vorrà confermare le indiscrezioni in base alle quali la finestra temporale dovrebbe essere fissata per metà aprile.

La priorità degli elenchi regionali

Collocazione credibile considerato che servirà poi lavorare le domande e approntare le graduatorie che, lo ricordiamo, avranno priorità per le immissioni in ruolo in vista del prossimo anno scolastico rispetto a scorrimento prima fascia sostegno Gps e mini call veloce, storicamente collocate ad agosto.

In attesa del decreto attuativo per gli elenchi regionali per il ruolo, che verrà pubblicato una volta ottenuto da parte del ministero il via libera del CSPI, è già possibile conoscere, in base alla bozza, alcune questioni inerenti le riserve di legge previste per i partecipanti all’iscrizione negli elenchi regionali.

Le riserve valide

Se il decreto confermerà la bozza, l’unica tutela prevista è quella nei confronti dei beneficiari della legge 68/1999 (categorie protette). Il ministero non sembra invece intenzionato a concedere riserve per quel che riguarda le altre categorie aventi diritto, ovvero servizio civile nazionale e universale e tre anni di servizio.

FAQ

1. Quando sarà possibile presentare domanda per gli elenchi regionali per il ruolo?

La finestra è attesa a metà aprile, anche se si attende la conferma ufficiale con la pubblicazione del decreto.

2. Perché le tempistiche di aprile sono considerate credibili?

Perché servirà tempo per lavorare le domande e pubblicare le graduatorie prima delle immissioni in ruolo estive.

3. Gli elenchi regionali avranno priorità rispetto ad altri canali?

Sì. Avranno priorità nelle immissioni in ruolo rispetto a GPS sostegno prima fascia e mini call veloce.

4. Quali riserve sono previste per l’inserimento negli elenchi?

Secondo la bozza, è prevista solo la riserva per i beneficiari della legge 68/1999 (categorie protette).

5. Sono previste riserve per servizio civile o tre anni di servizio?

No. Al momento non è prevista alcuna riserva per queste categorie.