Elenchi regionali per il ruolo 2026: niente assunzione per chi appartiene a queste graduatorie

Non tutte le graduatorie avranno validità in vista della partecipazione agli elenchi regionali che nei prossimi giorni saranno ufficializzati dal decreto attuativo che consentirà successivamente di conoscere le date della finestra temporale decisa dal ministero per la presentazione delle domande di partecipazione riservate agli aventi diritto.

In attesa del decreto

Rispetto alle anticipazioni date dal ministero ai sindacati, il decreto attuativo che verrà pubblicato nei prossimi giorni non dovrebbe contenere sostanziali novità, il che vuol dire che rispecchierà la bozza già nota, prima di sancire la finestra temporale per la presentazione delle domande di inserimento. Si era parlato di collocazione a metà aprile delle domande di partecipazione, ma è evidente come questa prospettiva è stata smentita dai fatti, considerato che siamo al 17 aprile (venerdì) e che quindi almeno fino al 20 non ci saranno novità. Inevitabile quindi che la finestra temporale a questo punto si chiuda come minimo a maggio.

Graduatorie regionali per il ruolo, chi può partecipare

Secondo la bozza del provvedimento, la partecipazione sarà limitata a una platea ben definita di docenti.

In particolare, potranno partecipare coloro che hanno preso parte a una procedura concorsuale per posti comuni o di sostegno nella scuola dell’infanzia, primaria e secondaria, purché bandita a partire dal 1° gennaio 2020.

Elemento decisivo è la tempistica delle graduatorie: saranno considerate valide quelle pubblicate entro il 31 agosto 2025, ma anche quelle pubblicate successivamente, tra il 1° settembre e il 10 dicembre 2025, secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

Il criterio, quindi, non riguarda solo il concorso in sé, ma anche la data di approvazione della graduatoria, che diventa determinante per l’accesso al nuovo canale di reclutamento.

Niente Pnrr 3

Possono presentare domanda solo idonei e vincitori che hanno superato la prova con almeno 70/100. Esclusi quindi gli idonei del concorso scuola PNRR 3, che dovranno aspettare il 2027 per potersi inserire. In generale, per partecipare agli elenchi regionali per il ruolo 2026 contano solo le graduatorie pubblicate entro il 10 dicembre 2025.