Cedolino aprile 2026 scuola: niente arretrati e aumenti, manca ancora la firma definitiva

A pochi giorni dal pagamento degli stipendi di aprile, i dipendenti della scuola possono visualizzare il cedolino dello stipendio che corrisponde alla quarta mensilità dell’anno. Cedolino che si riferisce al pagamento per i docenti e gli ATA con contratto a tempo indeterminato o determinato fino al 30 giugno o 31 agosto 2026. Per visualizzare il dettaglio, è possibile accedere all’area riservata di NoiPA.

In attesa di aumenti e arretrati

La settimana prossima invece è previsto il pagamento con accredito sul conto corrente per ciascun dipendente. La data prevista è quella del 23 del mese.

Non sono ancora previsti i pagamenti di arretrati e aumenti relativi alla sottoscrizione dell’ipotesi di contratto per il rinnovo del triennio in corso che termina nel 2027.

La sottoscrizione definitiva è prevista per il mese di giugno. Se così fosse, arretrati e aumenti potrebbero essere erogati in busta paga già nel mese di luglio, ma è tutto da confermare. Il mese prossimo invece è previsto un nuovo incontro tra ministero e sindacati all’Aran per discutere della parte normativa del contratto.

Nuovo incontro per buoni pasto e non solo

Riguarderà aspetti importanti dell’accordo tra ministero e dipendenti della scuola, come la richiesta di concessione dei buoni pasto anche per il personale scolastico, inizialmente almeno per i docenti.

Accordo che non sarà semplice da trovare, considerato che l’erogazione dei buoni pasto alla scuola, unico ambito della pubblica amministrazione che ancora non ne ha diritto, richiederebbe una copertura economica importante.