Arretrati contratto scuola, quando in busta paga: non prima di luglio ma solo se arriva in tempo la firma

Quando potrebbero arrivare arretrati e aumenti relativi al recente rinnovo di contratto scuola, il terzo negli ultimi anni con l’attuale legislatura? La parte economica è già stata firmata, quella normativa verrà discussa a partire dal prossimo 12 maggio all’ARAN. Ci sono numerosi temi all’ordine del giorno, a cominciare dalla questione dei buoni pasto, che sindacati come Anief vorrebbero introdurre anche nel mondo della scuola, ultimo nell’ambito della pubblica amministrazione ancora escluso da questo beneficio.

Il saldo degli arretrati

Secondo Francesco Sciandrone della Uil Scuola Rua, al contrario di quanto anticipato nei giorni scorsi per quel che riguarda le tempistiche, non si riuscirà a erogare i pagamenti entro giugno.

Nella migliore delle ipotesi, si dovrà arrivare a luglio. Il motivo è che prima bisognerà perfezionare la firma. Se si riuscisse a concludere l’accordo entro giugno (finora è stata firmata l’ipotesi di contratto), gli arretrati potrebbero essere corrisposti a luglio.

I prossimi passaggi burocratici, prima che questo possa essere ufficializzato, prevedono che l’ipotesi di contratto passi prima dal Ministero dell’Economia e delle Finanze, dalla Corte dei conti e poi che venga apposta la firma definitiva, con l’applicazione delle nuove tabelle stipendiali.

Assicurare aumenti e arretrati prima dell’estate al personale scolastico sarebbe sicuramente importante, considerato che, come il periodo natalizio, corrisponderebbe a un momento dell’anno in cui un sostegno economico è particolarmente apprezzato da chi ne ha diritto, soprattutto per quel che riguarda il saldo degli arretrati.

FAQ

1. Quando potrebbero essere pagati arretrati e aumenti del contratto scuola?

Nella migliore delle ipotesi a luglio, non più a giugno come inizialmente previsto.

2. Perché i pagamenti potrebbero slittare?

Perché manca ancora la firma definitiva e devono concludersi tutti i passaggi burocratici.

3. Quali passaggi sono necessari prima del pagamento?

L’approvazione del Ministero dell’Economia e delle Finanze, il controllo della Corte dei conti e la firma definitiva del contratto.

4. Quando inizierà la discussione sulla parte normativa?

Dal 12 maggio presso l’ARAN.

5. Cosa includono gli arretrati?

Le somme non percepite relative agli aumenti maturati nel periodo precedente alla firma definitiva del contratto.