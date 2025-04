Concorso personale Ata 2025: ecco l’elenco aggiornato dei bandi disponibili, pubblicazioni entro domani

Si avvicina il concorso personale ata 2025, con la pubblicazione da parte degli Uffici scolastici regionali dei bandi utili all’aggiornamento delle graduatorie ATA 24 mesi. Ricordiamo infatti che pur beneficiando della dicitura “concorso” per il personale Ata non è prevista una vera e propria procedura di selezione per titoli ed esami come per i docenti ma la compilazione di elenchi aggiornati annualmente che serviranno poi per attingere quando ci saranno da affidare gli incarichi per i ruoli e le supplenze nell’anno scolastico 2025/26.

Bandi entro domani

Nei giorni scorsi, contestualmente ad altre comunicazioni importanti che riguardano i docenti, il ministero ha diramato una nota nella quale è indicata la data tassativa per la pubblicazione dei bandi del 17 aprile. Dunque ancora un giorno di tempo per gli uffici scolastici per mettersi in regola con la pubblicazione, in modo da rispettare le indicazioni ministeriali. Evidente la volontà del ministero di perfezionare la pubblicazione dei bandi prima della pausa di Pasqua, per poi concedere qualche giorno ai candidati di visionare i bandi stessi e procedere con la presentazione della domanda dalle ore 14 del 28 aprile alle ore 14 del 19 maggio 2025.

Requisiti e Ciad

Per inoltrare istanza di partecipazione è necessario fare riferimento alla piattaforma predisposta come ogni anno dal ministero su Polis Istanze online. Attesa anche per la presentazione della domanda utile alla scelta delle scuole per le graduatorie di istituto, ma per quella bisogna fare riferimento all’allegato G.

Per i nuovi inserimenti, è necessario essere in possesso della certificazione internazionale di alfabetizzazione digitale (CIAD), a meno che non si faccia parte del profilo di collaboratore scolastico, certificazione per il conseguimento della quale il ministero ha deciso di non concedere alcuna proroga rispetto alle date inizialmente indicate.

Bandi regionali 24 mesi ATA pubblicati

L’elenco con i bandi sarà aggiornato con le nuove pubblicazioni:

Umbria – rettifica –

Marche –