Bando Ata 24 mesi 2025: in arrivo la pubblicazione dopo la decisione di non prorogare la Ciad

La decisione di oggi in merito alla proroga per il conseguimento della Ciad, che non ci sarà da parte del ministero, apre di fatto le porte alla pubblicazione dell’attesa circolare di indizione dei bandi ATA 24 mesi 2025.

In attesa del bando

Ricordiamo che per il personale ata non ci sono dei concorsi veri e propri ma il bando 24 mesi consente di attivare le graduatorie utili per le supplenze e i ruoli. Nei prossimi giorni il ministero ufficializzerà le date, in base a quanto deciso nel corso dell’incontro di stamattina con i sindacati.

Confermato che il possesso della certificazione internazionale di alfabetizzazione digitale è un requisito di accesso, ma solo per i nuovi inserimenti. Le decisioni sulla Ciad erano diventate propedeutiche alla pubblicazione dei bandi per le graduatorie ata 24 mesi, e dunque l’incontro di stamattina si è rivelato come previsto decisivo.

Esclusi i collaboratori scolastici

L’ultima decisione era quella contenuta nella nota del 15 maggio 2024 che anticipava quanto sancito oggi, ovvero che la Ciad non era requisito di accesso solo per l’anno scolastico in corso. Per i nuovi inserimenti, invece, sarà requisito di accesso.

Il possesso della CIAD requisito di accesso nelle graduatorie ATA vale per tutti i profili tranne che per quello di collaboratore scolastico. Era una previsione contenuta nel CCNL 2019/21 sottoscritto il 18 gennaio 2024.

Era un requisito che ci si attendeva potesse essere inserito già nei bandi 24 mesi dell’anno scorso, ma non è stata applicata perché il nuovo ordinamento ATA è entrato in vigore il 1° maggio a procedura già avviata.