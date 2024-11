Inserimento certificazione informatica Ata: indicazioni entro fine aprile, la riserva verrà sciolta quando la sarà effettivamente conseguita

Per chi non disponeva della Certificazione di Alfabetizzazione Digitale (CIAD) al momento della presentazione della domanda, era possibile dichiarare di ottenerla entro il termine fissato al 30 aprile 2025. Una volta acquisita, sarà necessario sciogliere la riserva presentando la certificazione.

L’aggiornamento della domanda

Il Ministero dell’Istruzione dovrebbe fornire, entro la fine di aprile, istruzioni dettagliate sulle modalità per aggiornare la domanda e inserire la certificazione. Per coloro che già lavorano nel contesto scolastico, esiste un’alternativa più immediata: è possibile consegnare la certificazione direttamente alla segreteria della scuola di servizio. Quest’ultima provvederà a protocollare il documento durante la fase di convalida dei titoli dichiarati in occasione del primo incarico.

La riserva

Nel caso in cui la certificazione non sia ancora stata conseguita entro i tempi previsti, la segreteria convaliderà comunque i titoli con riserva. La riserva verrà mantenuta fino alla presentazione della certificazione definitiva, necessaria per confermare la validità del titolo.

Si tratta di una procedura volta a garantire una maggiore flessibilità per chi è ancora impegnato nell’ottenimento della CIAD, ma anche per assicurare che i candidati abbiano tutti i requisiti richiesti per l’accesso o la conferma del loro ruolo. È dunque essenziale rispettare le cadenze e seguire con attenzione le indicazioni ministeriali per evitare ritardi o problemi nell’inserimento della certificazione.

