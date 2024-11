Graduatorie docenti GPS: posizione per inserimento in prima fascia mediante elenchi aggiuntivi in base al punteggio del titolo di abilitazione e dei titoli conseguiti

Molti docenti entro fine dicembre 2024 riusciranno a ottenere l’abilitazione tramite il primo ciclo del percorso abilitante per specifiche classi di concorso. Questo consentirà loro di inserirsi negli elenchi aggiuntivi prima fascia per l’as 2025/26. Un’opportunità da sfruttare considerato che in alternativa questi docenti avrebbero dovuto aspettare la riapertura delle Gps nel 2026, essendo la procedura ancora biennale con ultimo aggiornamento avvenuto prima della scorsa estate.

Il calcolo del punteggio

Il dubbio riguarda adesso le modalità con cui verrà calcolato il punteggio di prima fascia. Alcuni docenti temono infatti che la scuola dove prestano servizio non faccia in tempo a convalidare il punteggio appena aggiornato. Una fattispecie che potrebbe influire direttamente sull’inserimento in prima fascia.

A disciplinare l’inserimento in prima fascia mediante elenchi aggiuntivi Gps è il DM n. 51/2023, che ha disciplinato gli elenchi a.s. 2023/24. La normativa prevede che i candidati vengano graduati in base ai punteggi previsti dalle corrispondenti tabelle A allegate all’OM 112/2022.

Come vengono graduati i neo abilitati

In questo caso, il DM fa ancora riferimento alla precedente OM. Questo significa che devono essere dichiarati solo i titoli conseguiti entro il termine ultimo di presentazione delle domande di aggiornamento delle GPS. La scadenza di riferimento quini è il 24 giugno 2024. Valgono anche quelli non dichiarati al momento del precedente aggiornamento. L’importante è che siano stati ottenuti entro il termine previsto dalla normativa. Quindi i docenti che stanno per abilitarsi entro fine anno verranno graduati sulla base del punteggio del titolo di abilitazione nonché dei titoli conseguiti entro il 24/06/2024.

