Concorso scuola 2024: prova scritta entro marzo 2025 per consentire l’immissione in ruolo dei vincitori entro settembre

Il ritardo con il quale il ministero sta provvedendo alla pubblicazione del bando per il Concorso Pnrr2 (era previsto entro fine novembre ma ormai siamo agli sgoccioli) pone seri interrogativi circa la calendarizzazione delle prove che ormai, è certo, verranno svolte nel 2025.

La data della prova scritta

L’unica certezza a questo punto è che il ministero dovrà provvedere alla pubblicazione del bando entro il 31 dicembre del 2024, per rispettare la scadenza della fine della fase transitoria fissata per fine anno. A questo punto quindi è possibile iniziare a ipotizzare quando sarà messo in calendario lo svolgimento della prova scritta.

La risposta è: dipende. Da cosa dipende? Dalla reale volontà del ministero di assicurare l’immissione in ruolo dei vincitori con l’inizio del nuovo anno scolastico 2025/2026. Se si vuole fare in modo che il concorso Pnrr2 voglia consentire questa possibilità ai vincitori, bisognerà fare in modo che la prova scritta non venga svolta oltre il mese di marzo.

In questo senso vale la pena ricordare che la modifica recente al regolamento prevede che accedere all’orale sarà più complicato, questo significa che saranno meno i candidati che dovranno partecipare alla seconda prova dopo lo scritto. Questo dovrebbe consentire una conclusione più rapida del concorso rispetto a quanto avvenuto con il Pnrr1.

La selezione allo scritto

Ricordiamo infatti che non è previsto un punteggio per rientrare tra i vincitori, ma saranno graduati soltanto un numero di candidati pari a tre volte il numero dei posti messi a concorso per ogni classe di concorso e per singola regione.

Se il bando dovesse essere pubblicato all’inizio della prossima settimana, in ogni caso sarebbero gli ultimi giorni prima di Natale quelli utili come termine bisognerebbe presentare la domanda di partecipazione. Infatti altra modifica al regolamento prevede che i giorni per la presentazione della domanda sono stati ridotti da 30 a 20.

