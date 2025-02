Concorso scuola Pnrr2: pubblicati i voti minimi per accedere alla prova orale per ogni posto

Come ormai noto, la nuova normativa che regolamenta il nuovo concorso Pnrr 2, al contrario del suo predecessore, non consente di accedere alla prova orale sulla base del semplice conseguimento di un voto minimo per lo scritto rimasto sempre a 70 su 100. Per passare all’orale, bisogna rientrare nel numero di candidati pari a tre volte quello dei posti messi a concorso nella regione per la singola classe di concorso o tipologia di posto, a condizione che il candidato consegua il punteggio minimo di 70 punti su 100.

I voti minimi

Questo significa che il voto minimo di accesso lo decide, si fa per dire, il migliore della propria regione per singola classe di concorso o tipologia di posto. Maggiore sarà il punteggio del migliore, più alta sarà la soglia minima necessaria per accedere alla prova orale. Per questo molto più selettiva, al di là dei contenuti dei quesiti che in ogni caso, secondo i primi pareri raccolti, sono comunque più impegnativi rispetto al passato.

Alla luce di questo, ogni singolo candidato nonostante abbia conosciuto il punteggio ottenuto nella propria prova, non poteva sapere se sarebbe stato sufficiente per accedere all’orale, a meno che non si trattava di un punteggio particolarmente alto. Tutti gli altri stanno aspettando la comunicazione del voto minimo utile per l’accesso alla prova orale del concorso infanzia e primaria DDG n. 3060/2024 che gli USR pubblicano tramite esito sul proprio sito man mano che vengono raccolti i dati. Questi quelli finora disponibili.

EEEE

Liguria 70

ADEE

Sicilia voto minimo 92

Calabria voto minimo 94

Basilicata voto minimo 84

Liguria 74

Piemonte 72

AAAA

Liguria 84

ADAA

Liguria 74

Friuli-Venezia Giulia 92

Marche 92

Toscana 84

Umbria 90

Veneto 86