Punteggio minimo concorso pnrr2 secondaria: l’elenco aggiornato degli Usr che hanno pubblicato i voti per gli orali

Come da indicazioni del ministero, gli Usr stanno provvedendo alla pubblicazione sui propri siti ufficiali dei voti minimi utili alla partecipazione alla prova orale del concorso scuola Pnrr 2 per la scuola secondaria. Il via libera è arrivato in seguito alla decisione del ministero di invalidare il quesito sbagliato ravvisato nello scritto di alcune classi di concorso/regioni, che saranno quindi costretti a ripetere la prova limitatamente al quesito invalidato.

Le tempistiche

Questo costringerà non solo i candidati coinvolti a una prova suppletiva di 5 minuti da svolgere il 5 maggio nella stessa sede in cui si è svolta la prova scritta del concorso due mesi fa (con conseguenti problematiche logistiche in termini di spostamento e costi), ma anche ad aspettare poi ulteriori minimi 15 giorni per sostenere l’orale. Considerando la pubblicazione dei voti minimi dal 6 maggio in poi, nella migliore delle circostanze, e i 15 giorni minimi che dovranno intercorrere, per i candidati interessati dalla prova suppletiva l’orale non potrà arrivare prima di fine maggio.

Si farà invece molto prima per tutti gli altri, in base alla pubblicazione dei voti minimi e le conseguenti convocazioni che stanno già arrivando alla spicciolata in questi primi giorni successivi alla nota del ministero che ha anzi esortato ad accelerare le procedure. Ricordiamo che il ministero aveva appositamente modificato la normativa per questo Pnrr 2 riducendo il numero di accessi all’orale proprio per accelerare le tempistiche di conclusione del concorso, ma poi è arrivata la problematica del quesito sbagliato che ha comportato di fatto uno slittamento degli orali di circa due mesi.

Gli orali

Dopo al pubblicazione di tutti i voti minimi per accedere alla fase successiva, le commissioni potranno procedere alle convocazioni, che dovranno essere recapitate almeno 15 giorni prima rispetto la data della prova.

FRIULI VENEZIA GIULIA –

MARCHE –

MOLISE –

PIEMONTE –

SICILIA