Servizio civile nazionale: non vale per concorrere alla riserva dei posti negli elenchi aggiuntivi alla prima fascia gps

Si torna a parlare della questione della riserva i posti in merito al valore del servizio civile nazionale. Su Orizzonte Scuola la questione è inerente la possibilità di usufruirne per ottenere la riserva negli elenchi aggiuntivi di prima fascia.

In attesa dell’applicazione

Molti candidati vorrebbero usufruire della validità del servizio civile nazionale per la riserva dei posti nei concorsi. Il dubbio è se è già possibile dichiararlo già in questa finestra temporale per gli elenchi aggiuntivi.

L’equivoco nasce dal fatto che la normativa è stata aggiornata e prevede questa possibilità. L’inghippo sta nel fatto che gli elenchi aggiuntivi si riferiscono però all’Ordinanza Ministeriale 88/2024. Una normativa nella quale è inclusa unicamente la possibilità di ricorrere alla riserva per il servizio civile universale, non per quello nazionale.

Di questa possibilità quindi sarà possibile usufruire solo a partire dalle prossime procedure, quando sarà applicata la modifica normativa.

La disparità nei concorsi pubblici

Il riferimento è al DECRETO-LEGGE 14 marzo 2025, n. 25 che ha messo sullo stesso piano il servizio civile nazionale e il servizio civile universale, valido per il diritto alla riserva del 15% dei posti nei concorsi pubblici.

L’art. 4 comma 4 indica infatti che

4. All’articolo 18, comma 4, del decreto legislativo 6 marzo 2017, n. 40, dopo le parole: «servizio civile universale» sono inserite le seguenti: «ovvero il servizio civile nazionale di cui alla legge 6 marzo 2001, n. 64».

Una modifica normativa che ha fatto discutere, e infatti il legislatore ha deciso di provvedere inserendo anche il servizio civile nazionale.

Varrà dal 2026

La decisione finale è stata quella di ampliare l’accesso a questa tipologia di riserva includendo anche gli operatori del servizio civile nazionale. L’obiettivo dell’amministrazione è quello di scongiurare disparità nei concorsi pubblici.

Ma come detto non vale per gli elenchi aggiuntivi il cui aggiornamento è in corso. L’applicazione di questa riserva per le GPS del personale varrà solo a partire dal prossimo aggiornamento del 2026. Il motivo è che è in corso non l’aggiornamento delle graduatorie ma solo la creazione di un elenco aggiuntivo alla prima fascia. Che usufruisce della normativa ferma all’OM n. 88 del 24 maggio 2024.