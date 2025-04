Elenchi aggiuntivi prima fascia GPS: come certificare correttamente il superamento dell’esame di abilitazione effettuato in questi giorni

Tra le tante casistiche che si stanno presentando in questi primi giorni di apertura della finestra temporale utile all’inserimento in coda nella prima fascia degli elenchi aggiuntivi, c’è anche quella degli insegnanti in possesso (o che stanno per ottenere) il titolo di abilitazione e/o specializzazione entro il 30 giugno 2025.

I neo abilitati

C’è tempo per iscriversi negli elenchi fino alle ore 23.59 del 29 aprile 2025.

Chi sta superando in questi giorni l’esame di abilitazione, si chiede come fare per certificarlo subito tramite autocertificazione, visti i tempi ristretti. In questo senso bisogna partire dal presupposto che l’istanza di inserimento nella coda della prima fascia degli elenchi aggiuntivi è essa stessa un’autocertificazione.

Ma per essere sicuri di procedere nel migliore dei modi alla presentazione del titolo conseguito, si può caricare a sistema nella sezione ‘Allegati’ una dichiarazione di autocertificazione di aver conseguito (riportando la data) l’esame di abilitazione per una determinata classe di concorso presso l’università nell’anno accademico 2024-2025.

La procedura corretta

Si tratta in questo caso di un eccesso di zelo, dal momento che l’allegare l’autocertificazione non è considerata una necessità, e il non farlo non comporta alcun rischio di sanzione o penalizzazione, non essendo un obbligo.

La procedura corretta richiede unicamente di indicare l’abilitazione nella sezione di accesso A1 e ripeterla in A2 punto. Chi è già in possesso anche del voto finale, lo può inserire. Tutti gli altri possono entrare con riserva e scioglierla successivamente.