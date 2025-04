150 preferenze gps 2025: inserirsi entro il 29 aprile negli elenchi aggiuntivi consente di partecipare alle supplenze da GPS o graduatorie incrociate al 31 agosto o 30 giugno 2026

Si avvicina il momento della presentazione di una delle istanze più importanti per i docenti precari, con una procedura che annualmente si svolge d’estate. E’ la presentazione della domanda per le max 150 preferenze. Si tratta di una procedura cui devono partecipare tutti gli aspiranti inseriti in GPS.

Chi partecipa

Non importa se si fa parte della prima o della seconda fascia. In questo senso diventa importante anche la procedura aperta oggi e che si concluderà il prossimo 29 aprile relativa all’inserimento nell’elenco aggiuntivo, perché far parte di questa graduatoria consente poi di poter prendere parte alla procedura per la scelta delle 150 preferenze ed essere tra i convocabili per gli incarichi a tempo determinato, su posto comune o di sostegno, in vista del prossimo anno scolastico.

Le date

La procedura per la scelta delle max 150 preferenze si svolgerà come di consueto in estate, collocazione temporale da sempre caratterizzata da molte critiche. Sia perché cade in un periodo in cui molti candidati sono in vacanza, magari all’estero, con difficoltà di connessione e con il rischio di restare fuori dalla procedura. Sia perché capita sempre a ridosso del nuovo anno scolastico, ma raramente con la piena coscienza e conoscenza delle disponibilità, che solitamente arrivano dopo.

Quest’anno, considerato che siamo in un anno intermedio in cui è assente l’aggiornamento biennale delle gps (procedura che porta via molto tempo, soprattutto l’anno scorso quando ci fu anche una proroga di 15 giorni), la speranza è che la procedura possa essere collocata temporalmente prima di agosto. Ma va tenuto presente che più si anticipa la finestra temporale, meno possibilità ci sono di conoscere le disponibilità, con conseguente obbligo di fare le proprie scelte al buio. Cosa che incide inevitabilmente sulle assegnazioni a fine agosto da parte dell’algoritmo mediante informatizzazione nomine supplenze.

A cosa serve

La procedura di scelta delle max 150 preferenze consente di partecipare all’assegnazione delle supplenze da GPS o graduatorie incrociate al 31 agosto o 30 giugno 2026.

I candidati che si sono inseriti l’anno scorso nelle GPS di II fascia possono ora inserirsi nell’elenco aggiuntivo alla prima fascia solo per una classe di concorso o per il sostegno e restare in II fascia per le altre classi di concorso.