Superamento concorso PNRR1: chi può inserirlo nelle GPS 2025 e chi no

Un elemento importante in merito alla possibilità di inserire il superamento del concorso PNRR1 come titolo utile per l’inserimento nell’elenco aggiuntivo alla prima fascia delle GPS 2025 riguarda la data di pubblicazione della graduatoria di merito, che rappresenta il riferimento ufficiale per determinare la validità del titolo.

La data di riferimento

La normativa fissa come data limite il 24 giugno 2024. Solo i titoli acquisiti entro quella data possono essere inseriti nella sezione “altri titoli” dell’elenco aggiuntivo. Questo significa che anche se un candidato ha superato tutte le prove concorsuali del PNRR1 prima di quella data, non potrà comunque far valere il titolo se la graduatoria dell’USR è stata pubblicata successivamente.

Il Ministero aveva già chiarito il principio durante le FAQ relative al concorso PNRR2, e la stessa logica è applicata ora alle GPS. Se la graduatoria è stata pubblicata entro il 24 giugno 2024, anche i candidati non vincitori possono dichiarare il superamento della procedura, indicando la data di uscita della graduatoria.

Cosa non considerare

In caso contrario, se la graduatoria è stata pubblicata dopo quella data, non è possibile dichiarare il titolo. Non conta il fatto che le prove siano state concluse mesi prima: ciò che determina la validità è esclusivamente la data in cui la procedura viene formalmente chiusa con la pubblicazione dell’elenco ufficiale.

Si tratta di un dettaglio che potrebbe fare la differenza per molti aspiranti interessati a entrare nella prima fascia GPS con l’inserimento negli elenchi aggiuntivi.